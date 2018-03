Konvooi van premier Pakistan beschoten

Islamabad. Het konvooi van de Pakistaanse premier Yousuf Raza Gilani is gisteren, drie dagen voor de geplande presidentsverkiezingen, beschoten nabij het vliegveld van Islamabad. De premier zelf zat niet in zijn auto. Er vielen geen gewonden. Militanten van de Talibaan hebben de aanval opgeëist. Gilani is lid van de partij van Benazir Bhutto, die eind vorig jaar omkwam bij aan aanslag op haar konvooi, terwijl ze op campagne was voor de parlementsverkiezingen. Een vermoedelijk Amerikaanse aanval vanuit Afghanistan heeft gisteren twintig personen gedood in de Pakistaanse tribale regio Zuid-Waziristan. Volgens de gouverneur van de Northwest Frontier Province zijn er vrouwen en kinderen onder de slachtoffers.