Klassementsleider blijft een knecht

Wie kende de kleine, kale Amerikaanse renner die in het najaar van 2001 zo verrassend doorbrak met een derde plaats in de Ronde van Spanje? Zeven jaar later is Levi Leipheimer, inmiddels 34, een gerenommeerde ronderenner. Na een magistraal slot won hij gisteren in de Vuelta een individuele tijdrit over 42,5 vlakke kilometers in en rond Ciudad Real, met twaalf seconden voorsprong op de sterk rijdende Fransman Sylvain Chavanel. Voor het eerst in zijn carrière draagt hij vandaag in een grote ronde de leiderstrui, die hij overnam van de Italiaan Daniele Bennati.

De Spaanse favorieten voor de eindzege gaven elkaar weinig toe. Girowinnaar Alberto Contador werd op 49 seconden van zijn ploeggenoot Leipheimer vierde, tien tellen vóór Alejandro Valverde (vijfde) en 41 voor Tourwinnaar Carlos Sastre (vijftiende). Debutant Robert Gesink, geen tijdritspecialist, hield zich behoorlijk staande. De 22-jarige Rabokopman eindigde op 2.08 van winnaar Leipheimer als 27ste. Twee dagen voordat de renners de Pyreneeën in trekken, met zaterdag en zondag een aankomst bergop, zijn de verschillen in het algemeen klassement nog niet groot.

Lange tijd leken de favorieten in de tijdrit te worden verrast door de Italiaan Manuel Quinziato, die overal de snelste tussentijden had en bovenaan stond. Maar in de laatste veertien kilometer boog Leipheimer op de brede asfaltwegen met wind mee een achterstand van 42 seconden om in een voorsprong van 33 seconden.

Hoewel hij met zijn 1.71 meter en slechts 63 kilo meer de gestalte heeft van een klimmer, geldt de Amerikaan al jaren als specialist in races tegen de klok. Hij won er onder meer de Route du Sud (2002) Ronde van Duitsland (2005), Dauphiné Libéré (2006) en Tour of California (2007 en 2008) mee. In 2007 was hij de beste in de slottijdrit in de Tour en eindigde als derde in het eindklassement. Dat hij in vorm is, bewees Leipheimer onlangs met een bronzen medaille in de olympische tijdrit in Peking.

Toch noemde vrijwel niemand hem voor de start van de Vuelta bij de favorieten. Leipheimer, die als jongen van 18 zijn woonplaats Butte (Montana) verliet om in België het vak van wielrenner te leren, wordt ondanks zijn imposante erelijst vaak gezien als antiheld. Na zijn derde plaats in de Vuelta van 2001 wilde hij geen knecht meer zijn van Lance Armstrong. Hij vertrok van US Postal naar Rabobank, waar hij drie jaar behoorlijk maar niet opzienbarend presteerde. Bij Gerolsteiner ging het al beter, tot hij in 2006 een keer hetzelfde hotel boekte als de omstreden Italiaanse arts Ferrari en bij de Duitse ploeg moest vertrekken. Discovery Channel, van ploegleider Johan Bruyneel en mede-eigenaar Lance Armstrong, viste hem in 2007 op.

Na zijn podiumplaats in de Tour van vorig jaar ging hij met Bruyneel naar Astana, waar hij een sterk voorseizoen kende. In de Giro, knechtte hij verdienstelijk voor Contador. Maar of Leipheimer in de Vuelta na zijn sterke tijdrit nu eens voor eigen kans mag rijden? „Ik was de sterkste”, zei hij zelf na afloop. „Maar Contador blijft de leider van het team. Natuurlijk zal ik voor hem werken.” Ook Contador reed een sterk laatste deel van de tijdrit, net als zijn grote rivaal Sastre. De Tourwinnaar van 2008, die zelf na dit seizoen bij CSC vertrekt, zag zijn ploeggenoten Jurgen van Goolen (zesde) en Michael Blaudzun (zevende) verrassend sterk rijden. Contador zal Leipheimer nog hard nodig hebben.