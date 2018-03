Kernenergie is gemakzuchtig

Kernenergie berust op kernsplijting en is naar zijn aard dus vijandig aan het leven. Kerncentrales zijn overal omringd door hekken met prikkeldraad. Zij roepen de politiestaat op. Al heeft het radioactieve afval een klein volume, we zadelen duizenden generaties na ons ermee op. Dit afval trekt amoreel handelen aan, of het nu kwaadwillenden zijn die er anderen mee schaden of autoriteiten die het anderen in de maag gaan splitsen.

Kernenergie is geen technologie van de toekomst, alleen al omdat het uranium in enkele decennia zal zijn uitgeput. Het is gemakzucht om er nu een lans voor te breken in plaats van met meer lef duurzame energie in de markt te zetten.