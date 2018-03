Kamer wil inkomens inperken

De Tweede Kamer wil striktere grenzen stellen aan topinkomens in de semipublieke sector dan het kabinet voorstelt. Zo zouden bestuurders van zorginstellingen en woningcorporaties onder de Balkenendenorm moeten blijven.

Dat bleek vanmorgen uit een overleg dat de Tweede Kamer voerde met minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA). De regeringspartijen PvdA en CDA gaan – net als het kabinet – uit van een norm van ongeveer 170.000 euro. Dat is 30 procent meer dan de premier nu verdient, maar het plan is zijn salaris te verhogen. SP, GroenLinks en PVV willen vasthouden aan het loon dat de premier nu ontvangt.

Eind juni deed het kabinet een voorstel om de topinkomens in de semipublieke sector te beperken, waarbij grotendeels het advies werd opgevolgd van de commissie-Dijkstal. Die onderscheidde drie methoden. De minst vergaande verplicht organisaties als zorgverzekeraars hun topsalarissen te openbaren. Het iets strengere regime is het verplichten van organisaties als ziekenhuizen om een beloningscode op te stellen. Tot slot zijn er instellingen die een maximum krijgen opgelegd waaraan topmanagers zich moeten houden. Dat geldt onder meer voor instellingen in het onderwijs.

De PvdA wil ook de top van stedelijk vervoersbedrijven en NS binden aan de Balkenendenorm. De SP vindt dat bestuurders in alle semipublieke organisaties maximaal 120.000 euro mogen krijgen.