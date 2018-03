Internet Weblog van de dag

Palin, de speech en de reacties. Tom-Jan Meeus schrijft op zijn weblog De race van 2008 over de toespraak van kandidaat-vice-president Sarah Palin en hij verwerkt vele links in zijn posting: „Citaat van de dag - Sarah Palin over de kritiek dat zij, voordat ze in 2006 gouverneur van Alaska werd, burgemeester van een stadje van 9.000 inwoners was: „I guess a small-town mayor is sort of like a ‘community organizer’, except that you have actual responsibilities.” Haar speech werd goed tot enthousiast ontvangen. Lees de conservatieve en progressieve reacties [...]

„Maar denk nu niet dat de affaires ineens voorbij zijn, integendeel:

Conservatieven hadden een paar weken geleden veel plezier omdat oude media niets meldden over geruchten over John Edwards die het babbelblad National Enquirer publiceerde. Hetzelfde blad heeft nu de familie Palin op de korrel, zozeer dat de McCain-campagne met gerechtelijke stappen dreigt.

De Enquirer in een statement: „Following our John Edwards’ exclusives, our political reporting has obviously proven to be more detail-oriented than the McCain campaign’s vetting process.”

Intussen zijn ook de persoonlijke e-mails uitgelekt waarin Palin het ontslag van haar ex-zwager bij de politie bepleit.”

Lees verder en volg de links op nrc.nl/race08