Interim-korpschef Zeeland benoemd

Den Haag, 4 sept. Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) heeft Hans Vissers (54) benoemd tot interim-korpschef van de politie Zeeland. Dat liet een woordvoerder vandaag weten. Vissers vervangt in Zeeland Fup Goudswaard, die sinds juli met buitengewoon verlof is. Hij bleek niet door een screening van de veiligheidsdienst AIVD te komen. De ondernemingsraad zegde in de zaak het vertrouwen op in de korpsbeheerder, burgemeester Schouwenaar van Middelburg.