Inflatie stabiel op3,2 pct in augustus

Voorburg, 4 sept. De Nederlandse inflatie is in augustus uitgekomen op 3,2 procent. Dat is gelijk aan het niveau in juli, toen de inflatie voor het eerst boven de 3 procent uitkwam. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekendgemaakt. Volgens het CBS werd een daling van de prijzen van autobrandstoffen tenietgedaan door hogere prijzen van met name bloemen, planten en kleding. Autobrandstoffen werden in een maand tijd bijna 4 procent goedkoper, vergeleken met een jaar geleden zijn ze 13 procent duurder.