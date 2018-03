In het echt een begaafd spreker, op tv een ramp

John McCain is een zeer begaafde spreker. Bij veel van zijn publieke optredens komt hij ontspannen, sympathiek en oprecht over. Hij weet zijn publiek te boeien met humor en mooie verhalen. En als geen ander kan hij spitsvondig en ad rem inspelen op onverwachte reacties uit het publiek (‘heckles’).

Maar dat is niet de John McCain zoals we hem kennen van de televisie. Tijdens zijn formele speeches komt hij gespannen over. Hij maakt houterige handbewegingen en tovert na elke passage, hoe serieus ook, een merkwaardig brede glimlach op zijn gezicht. Hij verspreekt zich regelmatig („I will veto every BEER! … eh bill”) en wekt met zijn abominabele presentatie vooral medelijden op bij de media. Wat is hier aan de hand?

Bij veel van zijn speeches gebruikt McCain een hulpmiddel: de teleprompter. Barack Obama gebruikt het apparaat bij vrijwel elke speech en kan er uitstekend mee overweg. Zo niet John McCain. De presidentskandidaat komt zeer onnatuurlijk over – er zit een grote kloof tussen wat zijn mond zegt en wat zijn lichaam uitstraalt.

Waarom voelt McCain zich bij informele publieke optredens dan wél op zijn gemak? Simpel: dan geeft hij een zogenoemde stump speech. Het is een standaardverhaal dat hij nu al anderhalf jaar houdt, vaak meerdere malen per dag. Zijn publiek wisselt, dus maakt het niet veel uit dat hij steeds hetzelfde zegt. Alleen verwijzingen naar de actualiteit of de locatie worden aangepast.

McCain heeft dit standaardpraatje tot in de puntjes verzorgd. Ook de grappen – vooral veel zelfspot – zijn elke keer weer hetzelfde. „Wat zoeken wij in een president?” aldus een retorische vraag van de 72-jarige McCain. „In ieder geval iemand die heel, héél oud is”, antwoordt hij. De meereizende pers kan de grappen dromen, de kiezers lachen hartelijk.

Vannacht is het uur van de waarheid voor John McCain. Hij spreekt de Republikeinse conventie toe en daarvoor heeft hij een nieuwe speech nodig. Zijn publiek kent de standaardgrapjes nu wel, en kijkt ernaar uit om een nieuw verhaal te horen. Dat verhaal kan hij niet binnen een paar dagen volledig uit zijn hoofd leren, aangezien conventiespeeches meestal zo’n drie kwartier duren. Met een publiek van vele tientallen miljoenen kijkers mag er ook niks fout gaan. Improviseren is geen optie. Dus zal McCain vannacht zijn speech voordragen vanaf de teleprompter.

Waarschijnlijk zullen McCain’s speechschrijvers een aantal elementen uit de stump speech overnemen, in de hoop dat in ieder geval die elementen natuurlijk overkomen. Eén element is daarbij onvermijdelijk: zijn levensverhaal. Tijdens de oorlog in Vietnam werd zijn vliegtuig neergeschoten, en vijf jaar lang werd hij gevangen gehouden en gemarteld door de Noord-Vietnamezen. Indrukwekkend, maar wel meer dan dertig jaar geleden! Waarom is het dan tóch zo waarschijnlijk dat hij dit verhaal opnieuw aanhaalt op de conventie?

McCain kiest de elementen uit zijn biografie die zijn beleidsvoorstellen en visie legitimeren. Als hij spreekt over zijn jaren als krijgsgevangene, dan koppelt hij dat aan zijn boodschap dat militair ingrijpen noodzakelijk is in de oorlog tegen terrorisme. Een man op een missie dus.

McCain is niet zo van de stijlfiguren. Zijn speeches zijn vaak recht voor zijn raap, zonder opsmuk. Maar zijn favoriete stijlfiguur lijkt niettemin de ‘antistatis’. Het recept is eenvoudig: pak een favoriete kreet van je tegenstander, en herhaal deze op een andere manier of in een andere context. De kreet krijgt dan al snel een andere gevoelswaarde. „That’s not change you can believe in!”, herhaalde hij eindeloos in een – matig ontvangen – speech. Eerder maakte hij een subtielere verwijzing naar het tweede boek van Barack Obama, The Audacity of Hope. De Democraten gaan uw belastingen met duizenden dollars per jaar verhogen, zei hij. „And they have the audacity to hope you don’t mind”. Zulke aanvallen kunnen we ook vannacht verwachten van een strijdbare McCain.

Die strijdbaarheid is McCains belangrijkste wapen. Toch zit hij gevangen in het keurslijf van de klassieke conventiespeech. Zijn belangrijkste opdracht is dan ook zijn speech uit te spreken alsof hij ’m al jaren geeft.

Lars Duursma en Victor Vlam zijn debattrainers.