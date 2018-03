In de rij voor wat eten na Gustav metairie. Het leven komt weer op gang in Metairie, een voorstad van New Orleans, nu orkaan Gustav is uitgeraasd. Mensen staan er in de rij voor een voedselbus die het Leger des Heils heeft opgesteld in een winkelcentrum. President George Bush zei gisteren dat bedrijven die zijn getroffen door de storm, aanspraak kunnen maken op olie uit de Amerikaanse noodvoorraad. Foto Reuters/Sean Gardner People wait in line for food offered by The Salvation Army Disaster Services at Lakeside Shopping Center in Metairie September 3, 2008. U.S. President George W. Bush said on Wednesday oil from the nation's emergency stockpile would be released upon request to companies affected by Hurricane Gustav, which blew across the energy rich Gulf of Mexico this week. REUTERS/Sean Gardner (UNITED STATES)

REUTERS