IMF bereikt akkoord met staatsfondsen

Staatsfondsen uit 26 landen hebben met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een conceptakkoord bereikt over een pakket algemeen geaccepteerde uitgangspunten en regels. Dat maakte de vicevoorzitter van het IMF, John Lipsky, bekend op een conferentie in Chili. De vrijwillige gedragscode stelt regels op voor transparantie, goed bestuur en verantwoording.

De zogenoemde sovereign wealth funds (staatsfondsen gevoed door bijvoorbeeld olie-, gas- of andere grondstoffeninkomsten) zijn de laatste tijd zeer actief bij overnames van westerse bedrijven. De fondsen zijn vaak afkomstig uit landen waar de democratische controle minder groot is. Zo zijn de fondsen uit China, Verenigde Arabische Emiraten en Singapore de laatste tijd zeer actief bij Amerikaanse en Europese banken. Ook landen als Noorwegen en Brazilië hebben dergelijke fondsen. In totaal beheren de fondsen nu zo’n 2.000 tot 3.000 miljard dollar.

Het IMF wil de fondsen graag met open vizier tegemoettreden, juist omdat ze van belang kunnen zijn bij ontwikkeling van opkomende markten. Enkele gewenste participaties van fondsen stuitten recent op politieke blokkades. Om het probleem van de fondsen uit minder democratische landen te verhelpen, is de code bedacht.