‘Ik ben zo’n celebrity-dj die niet kan mixen’

Hij is 52, was bassist bij Joy Division en New Order en zit nu in drie bands, werkt als dj en schrijft een boek. Peter Hook zit nog altijd graag ‘dicht bij het vuur’. „Ik hou de nieuwe muziek zo goed mogelijk bij en ik bemoei me overal mee”, zegt hij per telefoon vanuit zijn vakantiehuis op Mallorca. „Ken je concurrentie, zeg ik altijd.” Aanstaande zaterdag staat hij als dj op Valtifest, een nieuw festival in Amsterdam.

Peter Hook speelde ruim dertig jaar samen met gitarist Bernard Sumner en drummer Stephen Morris, eerst in Joy Division, en later, na de zelfmoord van zanger Ian Curtis, als New Order. Beide groepen schreven muziekgeschiedenis: Joy Division met de ongecensureerd persoonlijke strijd die uit de muziek en teksten sprak; New Order met haar invloed op de elektronische dansmuziek, mede dankzij het nummer Blue Monday uit 1983, dat internationaal de dansvloeren deed gloeien.

Peter Hook werkt nu aan muziek voor drie verschillende bands: Monaco, Revenge en Freebass. Van die laatste zal begin volgend jaar een cd verschijnen. Hook speelt daarin samen met bassist Mani (ooit in Stone Roses, nu in Primal Scream) en bassist Andy Rourke (ex-The Smiths). „We spelen allemaal bas, heel funky. Mani en ik schrijven de nummers en dat loopt voorspoedig. Heel anders dan met New Order, waar alles altijd frustrerend langzaam ging.”

Sinds een paar jaar is Hook ook dj, ofwel, zoals hij zelf spottend zegt ‘celebrity-dj, zo een die niet kan mixen’. Dat dj-werk is het gevolg van zijn bemoeienis met de erfenis van de legendarische Club Hacienda, in Manchester. De Hacienda (1982-1997) speelde net als de Amsterdamse Roxy, een belangrijke rol bij de verbreiding van acid-house. De Hacienda stond bekend om problemen met drugsdealers en schietincidenten. In de jaren negentig ging de club failliet. Hook schrijft er een boek over: How Not to Run a Club.

,,De Hacienda heeft twee belangrijke muziekstijlen groot gemaakt: acid-house en ‘Madchester’, van bands als Happy Mondays en Stone Roses. Ik heb allebei van dichtbij meegemaakt. Zeker de geboorte van house, twintig jaar geleden. Met New Order bivakkeerden we toen op Ibiza, en deden niets anders dan feesten en drugs gebruiken - muziek maken konden we niet meer. Wij hoorden bij de mensen die house naar Engeland hebben gebracht.”

Hook stelde twee jaar geleden een mix-cd samen met ‘Hacienda-classics’. „Dat deed de liefde voor die tijd weer opbloeien. Daarom draai ik nu die nummers als dj op party’s.”

Zaterdag draait hij voor het eerst in Amsterdam. „Ik heb een rijke geschiedenis van beroerde optredens in Nederland. Ik herinner me een concert van New Order begin jaren tachtig waar rellen uitbraken omdat we te kort speelden. Een optreden met Revenge, in Amsterdam, toen de band voor ons te lang had gespeeld, waardoor wij al helemaal naar de kloten waren toen we eindelijk op mochten. En één met Monaco, ook rampzalig. Het komt door al die coffeeshops bij jullie. Wij Engelsen in Amsterdam zijn als varkens aan de trog.”

Peter Hook draait za 6 sept om 20.15 uur op Valtifest, op het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord, met optredens van dj’s, acts en rappers zoals oa Isis, Opposites, Le Le, Jeugd van Tegenwoordig, Joost van Bellen, Kraak & Smaak, Aux Raus.