Iedereen mist wel een venster

Het restaurant in het Amsterdam Historisch Museum is afgeladen met mensen, maar Eric van der Burg pik je er zo uit. De fractievoorzitter van de VVD in Amsterdam heeft rode konen en glimt bijna letterlijk van trots. Hij was het die in december 2006 in de gemeenteraad met succes pleitte voor een canon van de Amsterdamse geschiedenis. Sinds gisteren is die canon er ook echt.

„Ik ben heel erg blij en trots”, zegt Van der Burg na de presentatie. Lichtelijk van slag bladert hij door de folder met de vijftig plaatjes die de geschiedenis van Amsterdam verbeelden: „Ik vind het heel goed dat de donkere kanten van de geschiedenis niet worden weggemoffeld.” Hij wijst op een schilderij van een plantage in Suriname; Amsterdam was ooit een belangrijke speler in de exploitatie van slaven in deze voormalige kolonie. „Ik mis wel het Rembrandtplein en de Albert Cuyp.”

Zo mist iedereen wel wat, zegt de Amsterdamse hoogleraar Piet de Rooij. Hij is voorzitter van de commissie die de canon samenstelde: „Met deze canon doen we veel mensen en gebeurtenissen onrecht.” Dat is onvermijdelijk, omdat de Amsterdammers hebben gekozen voor slechts vijftig ‘vensters’, naar het voorbeeld van de commissie-Van Oostrom, die in 2006 een canon opstelde voor de Nederlandse geschiedenis.

De canon is bedoeld om het historisch bewustzijn van de Amsterdammers én het ‘wij-Amsterdammers-gevoel’ te vergroten. De vijftig vensters samen moeten een beeld geven van de fysieke verschijning van de stad, het samenleven, het bestuur, de economische ontwikkeling en de verhouding met de rest van de wereld. Het venster van het – lang geleden afgebrande – Paleis voor Volksvlijt (1864) is een goed voorbeeld, zegt De Rooij: „Dat laat zien hoe Amsterdam veranderde van een handelsstad in een industriestad.”

In de vensters is een belangrijke lijn terug te vinden: de immigratie. Vanaf 1600 stroomden ‘buitenlanders’ binnen en verdrievoudigde de bevolking in een halve eeuw. „In de Gouden Eeuw telde Amsterdam naar verhouding evenveel mensen die hier niet waren geboren als nu”, zegt De Rooij. Een belangrijk inzicht, vindt Van der Burg: „De aanwezigheid van ‘buitenlanders’ is niets nieuws.”

Dat spreekt ook Noraly Beyer erg aan. De nieuwslezeres van Surinaamse komaf zit ook in de canoncommissie. Haar favoriete venster is dat van de Bijlmermeer (1968), waar veel Surinamers wonen: „De wijk staat voor stadsvernieuwing en voor immigratie. Het venster laat zien waar we vandaan komen. Wie dan verder kijkt in de canon, komt dan ook uit bij de slavenhandel. Dat geeft inzicht.”

Op de website, die gisteren werd gelanceerd, kan iedereen tot 4 oktober wijzigingsvoorstellen doen. Daarna stelt de commissie de definitieve canon vast. Die wordt vervolgens aangeboden aan schoolkinderen, toeristen en aan mensen die net zijn ingeburgerd. Voor een verplichte canon voelt de commissie niets: „Geschiedenis moet je niet met dwang opleggen.”

Geen verplichting, zegt ook Noraly Beyer: „Maar wel zachte dwang.” Als kinderen op de Dam naar de kermis gaan, kun je hun volgens haar meteen vertellen dat daar de oorsprong van de stad ligt. „En alle basisscholen moeten wat gaan doen met de canon.” En als de scholen vragen of Beyer de canon wil toelichten? Beyer: „Dan kom ik graag langs.”

