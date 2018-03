Iedereen handelde correct bij overname van ABN Amro

Rotterdam. Het ministerie van Financiën, De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten hebben allen juist gehandeld in de overnamestrijd om ABN Amro. Tot die conclusie komt advocatenkantoor Loyens Loeff op basis van gegevens van Financiën, DNB en AFM. Dinsdag stuurde minister Bos (Financiën, PvdA) het onderzoek naar de Tweede Kamer, die om een evaluatie had gevraagd. Het 194 pagina`s tellende stuk beantwoordt de vraag welke instrumenten het ministerie ter beschikking stonden, of die instrumenten juist zijn toegepast en of er tekortkomingen waren. Omdat de onderzoekers afhankelijk waren van de informatie van AFM, DNB en Financiën, kunnen zij ”niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie”. Er is niet met derden over de overname gesproken wegens het vertrouwelijke karakter van de informatie. Desondanks schrijven zij dat de instanties juist hebben gehandeld bij het toekennen van de verklaringen van geen bezwaar.