Iedereen eet, ook de storm van Saturnus

Van sommige dingen weet je niet dat je er in geïnteresseerd bent, je kunt zelfs wel lichtelijk de overtuiging hebben dat je dat níét bent, totdat je ze ziet. Neem nu berichten over het weer in de ruimte. Klinkt niet echt ‘hot’. Niet dat je denkt: „Hè ja, leuk, elke dag iets op tv over het weer in de ruimte!”

Maar we willen dat wel hoor. Echt waar. Gisteravond was hoogleraar theoretische sterrenkunde Vincent Icke even op bezoek bij De Wereld Draait Door om dat idee van hem over het weer in de ruimte te promoten. Je zag aan Matthijs van Nieuwkerk dat-ie niet zeker wist of het leuk zou worden, maar vooruit, je moet wel eens wat proberen. Hij kondigde Icke aan, de weergong ging net als op het journaal en daar begon de sterrenkundige, staande voor een dia van Saturnus, over de wervelstorm die daar heerst. Al vierhonderd jaar. Het leek hem aannemelijk dat die storm nog wel eventjes zou doorstormen. Onze aardse Katrina’s en Gustavs zijn er niets bij: deze storm haalt in aardse maten gemeten windkracht 18.

Nu wilt u natuurlijk weten hoe dat kan, dat een storm vierhonderd jaar voortraast. Dat kan omdat die storm kleine stormpjes eet. Ja. Leuk hè, om te weten. En als Icke het vertelt is het nog heel veel leuker en dan kijk je ook nog naar mooie ruimtedia’s. Waar blijft dat dagelijkse ruimteweerbericht? Zendermanagers ahoy: is dit niet iets heel leuks en verdiepends en jongs en voor een groot publiek dus eigenlijk voor elke zender geschikt?

Behalve die etende storm waren er ook erg veel etende mensen te zien. Koken begint bijna zo aanwezig te worden op de televisie als verbouwen, en dan krijg je natuurlijk ook veel wedstrijden in dat koken om het spannend te maken. In Smaken verschillen op Net 5 kookt elke avond een ander van het groepje van vijf amateurkoks en krijgt dan een cijfer van de overige vier.

Brrr, hobbykoks, dat is een akelige soort hoor. Ze hebben bijna allemaal een geweldig betweterig toontje, maar ze spreken wel allemaal van ‘entrekó’ als ze entrecôte bedoelen: „Een entrekó hoort bij mij gewoon medium te zijn, dat het bloed er nog uitloopt”. Medium met bloed. Toe maar.

Het meisje dat voor ze moest koken was niet echt te benijden, al waren twee van de vier wel tevreden over haar hedendaagse hapjes: gegrilde tonijn, tabouleh, meloensoep, sinaasappelcakejes. Het zag er allemaal heel lief en smakelijk uit. Maar wat we er wijzer van werden, als kijkers, is minder duidelijk, behalve dat mensen behoorlijk vervelend kunnen doen tegen en over elkaar. De enige aardige was de vegetariër.

Of dat veelzeggend is weet ik niet, maar je zou het haast gaan denken bij dat andere kookprogramma, Eet smakelijk! van de groene omroep Llink. Dat programma zit helemaal in het hart van het moderne milieubewuste koken: lokaal, direct van het land, dus seizoens- en streekgebonden.

We waren op Texel waar een tv-acteur en een tv-presentator onder leiding van een kok een maaltijd gingen bereiden van lam met zilte groenten en kokkels. Ze gingen alles zelf uitzoeken: het lam in de wei, de zilte groenten op het land, de kokkels in de modder. En omdat dat ook weer terug is: weten wat je eet, weten wat er met je eten gebeurd is, gingen ze ook naar het slachthuis waar het lam stond te wachten (een flink lam hoor, een klein schaap eigenlijk) en waren erbij, en wij per camera dus ook, toen het lam eerst met een pistool een verdoving in de hersenen geschoten kreeg en bewusteloos ineenzeeg, en daarna werd opgehesen werd met een katrol, waarna de keel werd doorgesneden zodat het dier leegbloedde, waarna razendsnel de huid werd afgestroopt, de buik opengesneden om de, thuis niet ruikbare maar daar ongetwijfeld wel, nog warme darmen en ander ingewanden eruit te halen.

Heftig, heet dat vandaag de dag. Je zou er vegetariër van worden, en veel aardiger zijn voor mens en dier. En dan was dit maar één lam, ‘maatwerk’ dus, geen transport. Enfin. De jongens, die aanvankelijk wat bedrukt keken, verklaarden vervolgens toch géén vegetariërs te zullen worden en aten er smakelijk van. Het leek inderdaad erg lekker.