Hypotheekbedrijf GMAC saneert

Detroit, 4 sept. De Amerikaanse financieringsmaatschappij GMAC gaat hard ingrijpen bij haar hypotheekactiviteiten. Bij dochterbedrijf Residential Capital verdwijnen 5.000 banen, terwijl alle verkoopkantoren van GMAC hun deuren zullen sluiten. Dit heeft GMAC gisteren bekendgemaakt. Het bedrijf was eerder dit jaar al gestopt met het aanbieden van hypotheken in Nederland. Het hypotheekbedrijf lijdt onder de huizencrisis in de Verenigde Staten. Residential Capital heeft in twee jaar al 7,2 miljard dollar verloren. Bij de hypotheekverstrekker zullen na de sanering nog zo`n 3.800 werknemers overblijven.