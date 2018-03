Hof: EU fout bij aanpak terreur

De Europese Unie mag niet klakkeloos sancties treffen tegen personen of organisaties die op de terreurlijst van de Verenigde Naties staan. Zij moeten worden gehoord en hebben recht op rechterlijke toetsing.

Dat heeft het Europees Hof van Justitie gisteren bepaald. De uitspraak heeft ingrijpende gevolgen voor de wijze waarop de EU-landen horen om te gaan met de VN-sanctielijst.

De zaak was aanhangig gemaakt door de Saoediër Yassin Abdullah Kadi en de Zweedse stichting Al-Barakaat International. Kadi en Al-Barakaat werden na de terreuraanslagen van september 2001 door het sanctiecomité van de Veiligheidsraad aangemerkt als terreurverdachten en op de zogenoemde sanctielijst geplaatst. Dat betekent dat alle VN-lidstaten hun tegoeden en andere financiële middelen moeten bevriezen.

De EU heeft in mei 2002 afgesproken de VN-sanctielijst (en mutaties daarin) automatisch over te nemen. Naast deze VN-lijst hanteert de EU nog een eigen sanctielijst met wegens terrorisme verdachte of veroordeelde personen en organisaties. Kadi en Al-Barakaat staan niet op deze EU-lijst.

Kadi en Al-Barakaat vinden dat ze niet op de VN-sanctielijst thuishoren, maar hun bezwaren vonden bij de VN geen gehoor. Ook in Europa vingen zij in eerste instantie bot.

De Europese rechter is wel degelijk bevoegd om de uitvoering van VN-resoluties (over sanctielijsten) te toesten aan de grondrechten die behoren tot de algemene beginselen van het Europees recht, aldus de Hof. Wat dat betreft zijn „de rechten van de verdediging, duidelijk niet geëerbiedigd”.

„De Kadi-uitspraak heeft uiteraard heel concrete gevolgen – de hele VN-sanctielijst zal opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden –, maar de zaak heeft ook een grote symbolische betekenis”, zegt de Leidse hoogleraar Europees Recht Rick Lawson. „Het Hof maakt duidelijk dat je fundamentele rechten niet opzij mag zetten, zelfs niet in de strijd tegen het terrorisme. Hopelijk vormt de uitspraak aanleiding voor de VN om het hele sanctiesysteem nu eindelijk eens grondig te herzien.”