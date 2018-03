Mensen vragen graag aan elkaar hoe het gaat. Waarom dat is, geen idee, want op een eerlijk antwoord zit niemand te wachten.

Gelukkig weet iedereen dat het zo werkt, dus als er gevraagd wordt: ‘Hoe gaat het?’ dan antwoord je braaf: ‘Goed!’ Of, als je echt niet kunt verbergen dat het slecht gaat: ‘Goed! Jaaaaa, druk! Dat wel!’

Alleen de meest bedroefde en depressieve mensen zijn nog weleens eerlijk, die zeggen: ‘Volkomen kut.’ Wat helaas nooit tot gevolg heeft dat hun leven ter plekke gered wordt door de toehoorders.

De meeste mensen willen dus, begrijpelijk, helemaal niet kwijt hoe het echt gaat, want je schiet er niets mee op. Ooit weleens iemand ontmoet die op jouw ‘Goed!’ begon van: ‘Maar... hoe gaat het nou écht met je?’ Daar wil je toch met een heel grote bijl op inhakken?

Ook al wil bijna niemand vertellen hoe het echt gaat, toch zijn er tactieken om als vraagsteller nogmaals duidelijk te maken dat je echt, écht niet zit te wachten op ellende. Zelf betrapte ik me laatst op deze: ‘Alles goed?’ Waarmee ik, heel dwingend, niet eens de mogelijkheid openliet dat sommige dingen ook minder goed zouden kunnen gaan. Nee, álles moest goed zijn. Degene aan wie ik het vroeg antwoordde: ‘Mmmmmmwah...’ Dat had ik natuurlijk ook wel gezien, dat het er bij hem nogal mwah aan toeging. Toch was ook dit geen teken voor mij om mijn medemenselijke hulp te bieden, want ik riep: ‘Nou, sterkte dan!’ En liep weer door. Geen interactie om trots op te zijn.

Nog effectiever, als je echt niet wilt weten hoe het gaat is dit zinnetje: ‘Hoeissie?’ Door het woord ‘jij’ of ‘jou’ maar helemaal te vervangen geven we zonneklaar aan dat het hier niet gaat om een vraag, maar meer om een ontmoetingsritueel. De aangesprokene is nu verplicht om te zeggen: ‘Ja, lekker hoor.’

Paulien Cornelisse behandelt elke week een actueel en opmerkelijk taalfenomeen