Hoe komen nieuwe kleren aan dat typische luchtje?

Erna de Graaf uit Utrecht kan echt genieten van dat „lekkere luchtje” van nieuwe kleding. Waar komt dat luchtje vandaan?

Nieuwe kleren worden meestal vanuit het productieland in dozen over de oceaan gevaren, vertelt Marie Thérèse Nelemans, assortment manager bij C&A. „Muf en vol kreukels komen ze bij ons aan.”

Om de verpakkingsvouwen eruit te halen, gaan de kleren eerst in een stoomtunnel. En daar zou het nieuwe luchtje best eens vandaan kunnen komen, denkt Nelemans. Bij duurdere merken zou ook wel lavendel in de tunnel worden gebruikt – bij C&A doen ze dat niet.

„Of”, zegt Nelemans, „het moet de finish zijn die mensen ruiken als ze aan nieuwe kleren snuiven.” Een chemisch goedje om de kleren glad te krijgen. „Aan het eind van het productieproces wordt een finish aangebracht op de kleren. Dat heeft een geurtje.”

Een overhemd wordt bijvoorbeeld gefinished met een glad laagje om het makkelijker te strijken. Jassen krijgen een finish voor een waterafstotend laagje. Je hebt ook een krimpherstellende finish en een vuilafstotende.

Wat zit er dan in zo’n finish? „Formaldehyde”, zegt Ilse Wiegman, woordvoerder bij Modint, de ondernemersorganisatie voor onder meer mode. „Er zijn richtlijnen over hoeveel finish te gebruiken, en dus hoe sterk de geur is van een kledingstuk.”

Die richtlijnen zijn er om gezondheidsrisico’s te voorkomen, meldt de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Mensen kunnen een allergische reactie krijgen, of overgevoeligheid voor de stof ontwikkelen. Bij de laatste steekproef van de VWA zijn 153 textielproducten onderzocht: in vier daarvan vond men meer formaldehyde dan toegestaan.

De meeste mensen vinden nieuwe kleding overigens helemaal niet lekker ruiken, denkt Pieter Keldermans van het geurbedrijf Aromatics. „Meestal wassen mensen de kleren voor gebruik.” Hij denkt dat de geur niet van de kleren komt, maar van de winkel. „Steeds meer winkels verspreiden een lekker luchtje in de winkel, als marketingtool.”

Hanina Ajarai