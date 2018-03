Hij is niet dominant

François Lindenberg is als de koekoek die het nest van zijn ouders betrekt. Hier, in dit huis aan de Dorpsstraat in Krabbendijke, waar hij geboren en getogen is, woont hij sinds drie jaar samen met zijn Poolse vriendin Kasia en hun zoontje Jacob van bijna twee nu. Zijn ouders heeft hij verjaagd naar een seniorenappartement, daar, aan de overkant van de straat. Gemeen hè.

Nee hoor, grapje. De verhuizing van zijn ouders is geheel op natuurlijke wijze verlopen. Zijn vader was nog helemaal niet zo oud toentertijd, 66 pas, en zijn moeder was elf jaar jonger. Maar zijn vader had wel twee grote hartoperaties ondergaan en die appartementen waren net nieuw. Het was een buitenkans.

Nu doet François Lindenberg al het werk in principe alleen. Dertig hectare appels en peren, veertig hectare uien, gras en graan. Akkerbouwmatig is hij relatief klein, maar fruitteelttechnisch is hij groot, en samen is het zeer veel werk – voor een man alleen dan. Nou moet dat niet verkeerd begrepen worden. Zelf houdt hij zich pur sang bezig met onderhoud en teelt. Hij zit het grootste deel van de dag op de trekker. Voor het handwerk heeft hij Poolse arbeiders.

Het zal mensen verbazen, maar van origine zijn hij en zijn vader noch boeren, noch fruittelers. Ja, ze hadden altijd wel wat grond waarop ze aardappelen en uien verbouwden. Maar zijn vader verdiende zijn brood in de metaal en later ging hij de politiek in. Van 1970 tot 1977 raadslid, daarna twaalf jaar wethouder. En niet voor de SGP, wat mensen al snel denken als je op Zuid-Beveland woont. Zijn vader is een PvdA-man. Hij zelf ook. Zijn er op honderd mensen vijf met kritiek, dan zitten zij bij die vijf.

Dat fruit telen, waar het mee begonnen is, was feitelijk zijn idee. Hij moet een jongetje van een jaar of acht zijn geweest toen hij tegen zijn vader zei: dat wil ik. Hij hield niet van leren, vandaar, en de vrijheid, het werken in de natuur, dat leek hem wel wat. Zijn vader was het met hem eens en zo hebben ze in 1986 samen hun eerste perceel appels ingeplant, Elstar en Jonagold. Hij was 13 toen. Hij ging net naar de landbouwschool. Later heeft hij in Tiel nog een opleiding specifiek voor de fruitteelt gevolgd.

Laat dus duidelijk zijn dat hij, François Lindenberg, altijd degene met de kennis is geweest. En zijn vader heeft dat ook altijd erkend. Die heeft het nooit nodig gevonden om dominant te zijn. Bij hen geen baas en dus geen ondergeschikte. En vraag je hem wie van hen de leermeester was, dan zegt hij: ik. Hij wist hoe je het bodemleven moest beoordelen, of er nog gemest moest worden of niet. Hij wist dat je een boom kunt vergelijken met een mens. Laat je hem te veel produceren, dan schiet hij in de stress. Hij levert niets meer. Behandel je hem goed, dan blijft hij vrucht geven.

Al is het wel zo dat de ene mens veel meer aankan dan de andere. Neem hem, François Lindenberg, die zijn dertig plus veertig hectare in principe alleen bewerkt. Er zijn akkerbouwers en fruittelers die niet eens víjf hectare aankunnen. Maar hij heeft er voor zijn gevoel helemaal geen last van. Moet hij in oogsttijd achttien uren in een etmaal werken? Dan wérkt hij achttien uren in een etmaal.

Daarin lijkt hij trouwens op zijn vader. De appel valt niet ver van de boom, haha. Ze lijken in alles op elkaar. Eigenlijk zijn ze precies hetzelfde. Zijn vader was ook een man voor wie het werk op de eerste plaats kwam – tot hij een hartinfarct kreeg, in 1989. Vijftig was hij toen. Soms vraagt François Lindenberg zich wel eens af of dat harde werken van hen nou ambitie is of gewoon egoïsme. Ik, ik, ik. Zijn moeder heeft er naar zijn overtuiging nooit zo’n probleem mee gehad. En Kasia heeft er ook geen probleem mee. Maar zijn vroegere relaties liepen er op stuk.

Nog een grappige overeenkomst tussen hem en zijn vader: die trouwde ook met een buitenlandse. Zijn moeder komt uit België. ’s Zomers kampeerde ze met haar ouders op de dijk hier. Kasia leerde hij kennen toen ze bij haar moeder op bezoek kwam, in 2005. Haar moeder werkte bij hem en die zomer logeerden al zijn Poolse arbeiders bij hem in huis – dat scheelde in de kosten. Het was liefde op het eerste gezicht. Wacht, hij hoort haar binnenkomen. Het is bijna twaalf uur hè. Ze gaat zo warm eten maken. Kasia, zet je er een bord voor het bezoek bij?

Eens kijken wat het vandaag is. Spaghetti met gehaktsaus. Lekker. Kijk haar nou over zijn dikke buik wrijven. Ze zorgt goed voor hem. Nooit is iets haar te veel. Straks gaat ze weer naar haar werk, ze zit in de thuiszorg. Vijf ochtenden en drie middagen per week. Jacob gaat dan naar zijn ouders, of naar zijn zwager. Jacob had eigenlijk Isaak moeten heten, naar zijn grootvader. Maar Kasia vond dat geen mooie naam en nu heet hij naar zijn overgrootvader. Eert uw vader en uw moeder. In de familie Lindenberg gaan ze dan wel niet meer naar de kerk, maar dát zit er nog diep in.