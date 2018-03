Het Oranjeblok in Oekraïne valt uiteen

De Oekraïense president Viktor Joesjtsjenko dreigt het parlement naar huis te sturen en nieuwe verkiezingen uit te schrijven nu zijn partij ‘Ons Oekraïne – Nationale Zelfverdediging’ gisteren uit de Oranjecoalitie van premier Joelia Timosjenko is gestapt.

Joesjtsjenko sprak in een op tv uitgezonden verklaring van een ‘politieke en constitutionele staatsgreep’ omdat het kabinet, met steun van de pro-Russische oppositionele Partij van de Regio’s van ex-premier Viktor Janoekovitsj wetten door het parlement wilde loodsen die de macht van de president beperkten.

Als premier Timosjenko er niet in slaagt binnen 30 dagen een nieuwe coalitie te vormen, volgen nieuwe verkiezingen. „Het spijt mij dat de president zich zo onverantwoordelijk gedraagt”, was de reactie van premier Timosjenko. „De coalitie is op zijn bevel opgeblazen.”

De politieke crisis in Oekraïne komt niet als een verrassing. Timosjenko en Joesjtsjenko, in 2004 nog bongenoten tijdens de Oranje Revolutie, liggen inmiddels voortdurend met elkaar overhoop. De problemen staan feitelijk los van de gespannen internationale situatie sinds de kortstondige oorlog tussen Rusland en Georgië, die leidde tot Moskous erkenning van de afvallige regio’s Abchazië en Zuid-Ossetië.

Wel heeft die internationale crisis zijn invloed op de politieke situatie van dit moment. De politieke hoofdrolspelers zijn zich aan het positioneren met het oog op de komende presidentsverkiezingen van 2009. President Joesjtsjenko staat erg laag in de peilingen en de kans dat hij wordt herkozen is klein.

Joesjtsjenko reisde direct na de inval van de Russische troepen met de presidenten van de Baltische landen en Polen naar Tbilisi om zijn steun te betuigen aan de Georgische president Saakasjvili. Oppositieleider Janoekovitsj verweet hem vervolgens de Oekraïense staatsveiligheid in gevaar te brengen door zo duidelijk positie te kiezen in het conflict. Janoekovitsj was tijdens de Oranjerevolutie de tegenstrever van Joesjtsjenko.

Twee weken geleden ontstond een nieuwe rel toen de presidentiële staf premier Timosjenko beschuldigde van ‘landverraad’ omdat zij met het Kremlin een deal zou hebben gesloten. Moskou zou haar kandidatuur bij de presidentsverkiezingen steunen (ook financieel: er werd zelfs een bedrag van 1 miljard dollar genoemd). In ruil daarvoor zou zij zich op de vlakte houden over het conflict op de Kaukasus. Het Openbaar Ministerie stelt een onderzoek in. Timosjenko wees de beschuldigingen van de hand. Volgens opiniepeilingen gelooft niet meer dan 10 procent van de bevolking dit verhaal.

Intussen woedt in Oekraïne een discussie over de oorlog in Georgië. Centrale vraag daarbij is de neutraliteit van het land. Oranjegezinde politici en analisten bepleiten een snelle toetreding tot NAVO en EU, maar het Russische oosten en zuiden van het land steunen Rusland en pleiten voor neutraliteit. In de pers wordt gespeculeerd over de mogelijkheid of Rusland Oekraïne ook tot een oorlog zou kunnen provoceren. Daarbij denkt men vooral aan de Krim, waar 70 procent van de bevolking Russisch is (de Krim is in 1954 door partijleider Chroesjtsjov aan de Oekraïense Sovjetrepubliek gegeven). In de havenstad Sevastopol ligt de Russische Zwarte Zeevloot. De Russen schrijven de 97,5 miljoen dollar die ze jaarlijks aan huur moeten betalen af van een staatsschuld van Oekraïne aan Rusland.

Toen de Zwarte Zeevloot uitvoer om deel te nemen aan de gevechtshandelingen in Georgië, scherpte president Joesjtsjenko met een decreet de notificatieregels aan. Voortaan moeten de schepen ruim van tevoren melden waar ze heen gaan en wanneer ze terugkomen. President Medvedev heeft al laten weten zich aan die nieuwe regels niets gelegen te zullen laten liggen.