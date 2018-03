OOSTERBEEK. Sjors Röttger legt op 1 januari zijn taken neer als bondscoach van de Nederlandse handbalsters en wordt dan technisch coördinator van het handbalverbond. Henk Groener, voormalig bondscoach van de mannen, neemt zijn functie over. De bond zet onder aanvoering van Röttger een traject in dat moet leiden tot deelname van de handbalsters aan de Spelen in 2012.