Gouden koepels en roestig reuzenrad

Als een wesp blijft hij om ons heen cirkelen. „Taxi?” Drie keer heeft hij het nu gevraagd, in de aankomsthal van het vliegveld van Kiev. Maar wij hebben geen taxi nodig, we worden immers opgehaald. Tenminste, dat denken we dan nog.

In de hal staan meerdere personen met bordjes in de hand reizigers op te wachten. Maar op geen van die bordjes de naam van een van de jongens van mijn jaarclub, met wie ik een rondreis door Oekraïne maak. Het zal niet de enige keer zijn tijdens onze reis dat een afspraak misloopt.

„Eh, taxi?” vragen wij nu maar aan de man, die gelukkig nog vlakbij ons in de buurt is. Na een kleine onderhandeling zitten we, zeven personen plus bagage, in een busje dat ons naar het centrum van de hoofdstad van Oekraïne zal brengen.

Brede wegen voeren ons Kiev binnen, rijdend langs vooral grote Oostblokflats in de buitenwijken. Hoe mooi is de stad Kiev eigenlijk, vraag ik me nog even af. Maar dan bereiken we de oevers van de Dnjepr, de rivier die de stad in tweeën splitst en worden de gouden koepels van Pecherska Lavra, het Holenklooster zichtbaar. Rodina Mat (‘moeder van het land’) – een enorm standbeeld van een vrouw met schild en zwaard – waakt over de stad. Het is een eerste glimp op wat Kiev te bieden heeft.

In het centrum van Kiev is de SUV gemeengoed, rijden taxi’s hard, heet ons appartement High-Tech vanwege de breedbeeld-tv en stereotoren met karaokeset, en liggen metro’s diep onder de grond. Je hebt er winkels die chique zijn en nachtclubs die hip zijn. De liefde voor iemand uitspreken doe je door samen een klein slotje aan de ‘brug van de liefde’ te hangen. En je bent natuurlijk fan van Dynamo Kiev.

Het centrum van de stad bruist in de zomer. Het enorme Plein van de Onafhankelijkheid vormde in 2004 nog het centrum van de zich toen voltrekkende Oranje Revolutie, die uiteindelijk de huidige president Joesjtsjenko aan de macht hielp. Nu wordt hier vooral geflaneerd, gehangen en gedronken. In ondergrondse winkels koop je biertjes in halve liters. Overal staan groepjes jongeren te praten. Een gesprek met hen voeren blijkt lastig, we komen maar weinig Oekraïners tegen die goed Engels spreken.

In Khreschatyk, de imposante hoofdstraat van Kiev met zijn Stalinistische architectuur staat elke dag een groep breakdancers tegenover een vestiging van fastfoodketen McDonalds. Vol overgave voeren ze hun trucs uit, maar echt goed is het zelden. Voorbijgangers verzamelen zich wel rond hun optreden, maar klappen nauwelijks.

Terug op de ‘toeristische route’ door Kiev, kunnen we niet om de gouden koepels heen. Want de koepels die ons bij het binnenrijden van de stad verwelkomden, zijn kenmerkend voor de stad, zo laten de Sint-Sophiakathedraal en het daarbij gelegen Sint-Michielsklooster met hun gouden pracht ons zien.

In de heuvels hoog boven de Dnjepr weer zo’n toeristisch punt. Hier vinden we een monument dat de vriendschap tussen Rusland en Oekraïne eert, nadat Oekraïne weer deel van Rusland werd in 1654. Onder een metershoge boog staat een standbeeld van een Rus en een Oekraïner. Samen houden ze het wapen van de Sovjet-Unie hoog.

Heb je genoeg van de stad, dan is het tijd voor een uitje, al is het vooral een grote nieuwsgierigheid die ons naar die andere bekende plaats in de buurt voert: Tsjernobyl. De plek waar zich in 1986 een kernramp voltrok bereiken we na ongeveer 2,5 uur rijden vanaf Kiev.

‘Stop, danger’, staat er groot op borden op een hefboom bij één van de checkpoints die toegang bieden tot de besmette zone. Twee militairen controleren onze paspoorten, maken nog wat grappen over de Russische overwinning op het Nederlands elftal tijdens het EK-voetbal en dan gaat de hefboom open. Gids Denis leidt ons rond, onderwijl nippend aan zijn halve liter bier en soms een waarschuwing gevend: „Don’t step on the moss.” Dit mos heeft een veel hogere straling dan het asfalt, zo laat zijn geigerteller zien.

Over de kernreactor is een grote sarcofaag gebouwd om straling tegen te houden. We kijken ernaar, op zo’n tweehonderd meter afstand. Twee vrouwen harken in een perkje vlakbij de ingang van het terrein. Overal lopen mensen rond, vooral militairen.

Dit in tegenstelling tot het spookstadje Pripjat. Ooit woonden hier de werknemers van de kerncentrale met hun gezinnen, vlakbij de ontplofte reactor. Nu is het een door iedereen verlaten plek met lege pleinen, kolossale, half vergane gebouwen en door bomen overgroeide huizen.

Even verderop staan enkele roestige botsauto’s, de restanten van een zweefmolen en een overal bovenuit tornend reuzenrad. Ook in Pripjat was het ooit kermis. De kleuren van de wagentjes zijn verschoten, steeds meer planten nemen bezit van de attractie. Niemand die er ooit van heeft kunnen genieten, de ramp voltrok zich vlak voordat de kermis zou openen.

Het bezoek wordt afgesloten met een zogenoemde ‘stralingsvrije lunch’. Brood met verschillende soorten vlees en tomaten. Natuurlijk de bietensoep borsjt en aardappelpuree met vlees. Bij het verlaten van de zone worden we gecontroleerd op straling. De lampen gaan op groen, we kunnen weer naar Kiev.

En dan de laatste dag, in de drukke Khreschatyk staan twee auto’s klaar om ons naar een dorp op het Oekraïense platteland te brengen. De breakdancers dansen weer hun dans. Het publiek staat er passief bij. Mijn stemming is anders. De flanerende mensen op straat, levendige cultuur, prachtige kerken en het gezellige kroegleven. Ik heb genoten.