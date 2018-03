General Motors en Ford boeken forse omzetdaling in VS

Detroit, 4 sept. De Amerikaanse autofabrikanten General Motors (GM) en Ford hebben in augustus hun verkoop op de Amerikaanse markt met meer dan 20 procent zien dalen. Klanten bleven door de economische onzekerheid weg uit de showrooms of kochten een kleinere auto uit het Verre Oosten. Dit blijkt uit cijfers die de autoconcerns gisteren hebben bekendgemaakt. De verkoop van Ford zakte met 26,6 procent. GM verkocht ruim 20 procent minder auto`s. Beide fabrikanten hebben aangegeven hun productie in de tweede helft van dit jaar te willen terugschroeven.