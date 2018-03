De laatste tijd heeft Ford Europa een gelukkige hand in het kiezen van de juiste naamaanduidingen voor zijn verschillende type auto’s zoals de Mondeo, Fiesta, Transit en Ka. Het door een computerprogramma bedachte Kuga voor de gedrongen en hoog op zijn lichtmetalen wielen torende SUV past ook in dat rijtje. De klank van het woord hoort bij deze auto.

Gevoelens van vrijheid en avontuur zijn inmiddels uit het autorijden verdwenen; gebleven zijn de torenhoge belastingen en een naderend verkeersinfarct. Maar de gezamenlijke autofabrikanten negeren al die negatieve zaken volledig. In hun reclameboodschappen wordt er wat afgereden door zichtbaar niet door tijd, ergernis en vermoeidheid aangetaste vaders, moeders en achterbankkinderen. Richting ondergaande zonnen, over lege snelwegen en dwars door aangeharkte woestijnen en zompige moerassen. De wervende reclames van de wasmiddel- en cosmetica-industrie worden in de autobranche moeiteloos geëvenaard, soms zelfs overtroffen.

De carrosserie van de Kuga probeert te voldoen aan die wervende reclames en straalt de illusie uit van avontuur, vrijheid, karakter en kijk mij eens stoer wezen. Daarmee simultaan de persoonlijkheid van degene die erin rijdt weergevend.

Deze allernieuwste Ford heeft een geslaagd uiterlijk. Niet al te groot of met een orgie aan vouwen, lijnen en bulten in het plaatwerk. En ditmaal ook geen overbodige franje als nep luchtinlaten en tot in de voor- en achterruit doorgetrokken bodembeschermers. Ofschoon er wel weer een kopersgroep zal zijn die het geslaagde Kuga-ontwerp de nek omdraait met opzichtige chromen aanhangsels en monstrueuze lichtmetalen velgen.

De in twee delen te openen achterklep werkt prima, evenals de doploze vulopening waarmee het tanken van een verkeerde brandstof onmogelijk is gemaakt. Des Fords oogt het interieur: veel (pseudo)aluminium, een druk maar duidelijk afleesbaar instrumentarium en dat alles goed afgewerkt. Voorin is voldoende ruimte, op de achterbank is het voor volwassenen een beetje passen en meten.

Het onderstel en de prima dieselmotor zijn ook in de Ford Focus en S-Max te vinden. Tot deze aflevering van de Testrit was de BMW X3 de top in dit segment. Bij gelijke motorisering zijn er veel overeenkomsten tussen beide Duitse producten. Ze zijn comfortabel, sturen plezierig en worden vierwiel aangedreven.

Beiden zijn niet echt geschikt voor ruw terrein, maar voldoen voor de jaarlijkse wintersportsneeuw. De Kuga geeft deze BMW echter de nekslag met zijn prijskaartje. Het standaard uitrustingsniveau en de aanschafprijzen voor nagenoeg dezelfde bouwkwaliteit en rijeigenschappen verschillen spectaculair in het voordeel van de Kuga.

Freddy Rikken

Freddy Rikken is fotojournalist en rijdt in een Ford Tourneo.

