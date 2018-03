Film van de dag

All of Me. De humor van komiek Steve Martin is een vreemde mengeling van absurdisme, cynisme en kinderlijkheid. Het heeft hem geen windeieren gelegd. In de jaren 70 maakten komieken nog lp’s met sketches, soms gebaseerd op succesvolle televisieoptredens, en Martins tweede plaat, A Wild and Crazy Guy, won een Grammy Award en werd een bestseller. Zijn filmcarrière begon eind jaren zeventig met The Jerk. In All of Me komt de ziel van de excentrieke miljonaire Edwina Cutwatter (Lily Tomlin) terecht in het lichaam van Martin. Zij heeft controle over de rechterhelft van zijn lichaam, hij over de linkerhelft. Met geestig resultaat. Want hoe steek je een straat over als jij rechts wilt en zij links? En naar welke toilet ga je? Van alle films over sekseverschillen en vrouwen in mannenlichamen (of vice versa) is All of Me een van de grappigste.(Carl Reiner, 1984, VS), BBC1, 0.15-1.45u.André Waardenburg