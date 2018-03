FIFA onderzoekt mogelijke illegale gokpraktijken

HAMBURG, 4 sept. De wereldvoetbalbond FIFA gaat onderzoeken of zich rond het WK-duel in 2006 tussen Ghana en Brazilië illegale gokpraktijken hebben voorgedaan. Voorzitter Sepp Blatter heeft dit gisteren in een interview met de Duitse krant Sport Bild gezegd. De Canadese journalist Declan Hill heeft in zijn boek melding gemaakt van illegale praktijken bij weddenschappen op de wedstrijd in Azië. Dit zou ook zijn gebeurd bij de duels Ghana-Italië, Engeland-Ecuador enOekraïne-Italië. ”We willen duidelijkheid hebben. We gaan de wedstrijd Ghana-Brazilië daarom onderzoeken”, aldus Blatter. De voorzitter zei gisteren ook dat hij tegen het plan van de UEFA is om het EK voetbal uit te breiden van zestien naar 24 teams. Op de officiële vergadering van de UEFA, op 25 en 26 september in Bordeaux, valt daarover een definitief besluit.