Explosie Ethiopië eist vier levens

Addis Abeba, 4 sept. Een explosie in een bar in Addis Abeba gisteren heeft vier mensen het leven gekost en 24 anderen gewond. Dat heeft de politie in de Ethiopische hoofdstad verklaard. In Ethiopië vinden regelmatig kleine, gewelddadige aanvallen plaats die doorgaans worden toegeschreven aan buurland Eritrea. Ethiopië en Eritrea, die tussen 1998 en 2000 een oorlog uitvochten, onderhouden gespannen betrekkingen.