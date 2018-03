Evacués terug naar het nieuwe New Orleans

Van het tentenkamp onder de snelweg is niets meer over. Leeg, schoongeveegd, met uitzondering van een enkel reclameaffiche van stevig plastic. ‘New Orleans demolition’ staat erop, voor al uw sloopwerken. Het zeil is van een reclamebord gewaaid en is groot en stevig genoeg om te dienen als beschutting voor de honderd daklozen die hier tot voor kort woonden.

Het is een beruchte plaats, onder de nog lege snelweg die door het centrum van de stad loopt. Het gemeentebestuur greep het begin van het orkaanseizoen aan om er een eind aan te maken. De bewoners moesten vertrekken. Waarheen, maakte niet uit. Maar als de legerposten de komende dagen hun barricades op de snelwegen opheffen, zullen ook de daklozen zich melden. Een politieauto heeft alvast stelling genomen en staat met de motor stationair draaiend, de zwaailichten aan, urenlang onder het viaduct. De agenten kijken apathisch de spookstad in.

De schade van orkaan Gustav is overzichtelijk, Katrina is alweer drie jaar geleden en toeristentrekpleister French Quarter draait gewoonlijk op volle toeren. Het is verleidelijk te denken dat New Orleans zichzelf weer is. Maar juist de daklozen en hun verblijfplaats laten zien dat de stad veranderd is, dat de demografische opbouw zich heeft aangepast aan de omstandigheden en dat de plaats van zwarten langzaamaan wordt ingenomen door immigranten.

New Orleans telt nu 12.000 daklozen. Dat is 4 procent van de totale bevolking, vier keer zoveel als in andere grote Amerikaanse steden. Het zijn mensen die wel een baan hebben maar voor wie huisvesting te duur is, en de ‘homeless home-owners’. Op papier hebben zij een woning, in de praktijk is deze onbewoonbaar. Vervallen woningen zijn in sommige wijken de norm: op elke twee huizen in de stad staat er één leeg. Façades hangen los van de rest van het huis, op voordeuren staan nog steeds de codes waarmee hulpdiensten na Katrina melding maakten van eventuele lijken.

Financiële genoegdoening krijgen is niet eenvoudig voor de huiseigenaren die dakloos werden. Tegen storm- of waterschade waren ze niet verzekerd, en elkaar tegenwerkende overheden in stad, staat en Washington zorgen voor een bureaucratie waar nauwelijks doorheen te navigeren valt.

„Door Katrina hebben we ervaring opgedaan met natuurrampen”, zegt deskundige Bev Cigler, „maar een stad herbouwen kunnen we nog steeds niet.”

De huren in de stad zijn met de helft gestegen, aangejaagd door de aanwas van twintig- en dertigjarigen. De lokale Tulane University schat dat er enkele duizenden jonge Amerikanen zich sinds Katrina in de stad hebben gevestigd. Ze vallen zo op dat ze in hokjes met namen kunnen worden geplaatst. Je hebt de YURP’s, de young urban rebuilding professionals, de jonge stedelingen die met de herbouw helpen: ruwweg aannemers en architecten. En er zijn de ‘gutter punks’. ‘To gut’ betekent een gebouw uitbreken.

Hun komst heeft bijgedragen aan een onverwachte meevaller: het opleidingsniveau in de stad is toegenomen. Voor 2005 maakte een kwart van de scholieren de middelbare school niet af, nu is dat minder dan een vijfde. Voor Katrina had een kwart van de inwoners gestudeerd, nu is dat een derde. Een ‘brain gain’.

Ook latino’s kwamen naar de stad. Traditioneel sterk in de bouwsector. Zij vonden snel werk. Er zijn nu naar schatting 30.000 illegale immigranten in New Orleans. Ruwweg de helft van hen wilde deze week niet evacueren, bang voor uitzetting. Dat is te zien op straat. Bij het enige tankstation dat open is hangen twee groepen mensen rond: dronken blanken, door sommigen beschouwd als helden die de storm trotseren, en latino’s, klaar voor het busje dat niet zal komen.

Ondertussen zijn de openbare voorzieningen teruggelopen, zo blijkt uit een inventarisatie van het Brookings instituut. Terwijl het aantal huishoudens met ruim een kwart daalde tot 140.000, nam het aantal kinderdagverblijven af, is het aantal stadsbussen nog maar een fractie van vroeger en zijn er minder openbare scholen, dit ten gunste van zogeheten ‘charter schools’ waar toelatingseisen gesteld kunnen worden. Daardoor kunnen of willen arme, laaggeschoolde zwarten de weg naar de stad moeilijk terugvinden. Hun wijken, zoals de Lower Ninth Ward, waren na Katrina het zwaarst getroffen en bleven maanden dicht. Ondertussen vonden ze elders nieuw, laagbetaald werk. De terugtocht was te duur.

Al met al is de stad dus rijker en witter? Bev Cigler, hoogleraar Openbaar Bestuur aan de Penn State universiteit, gnuift aan de telefoon. „Ik houd er niet van het woord ‘rijker’ in de context van New Orleans te gebruiken”, zegt hij. „Maar het klopt dat in New Orleans met name de blanke gemeenschap tot bloei is gekomen.”