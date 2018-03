EU bereidt Servië warm onthaal

Het was belangrijk nieuws voor Servië: de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, zei gisteren in Brussel dat dat land in 2009 kandidaat-lid van de EU kan worden. „Als alles goed gaat.”

Die zin was bedoeld voor Servië, dat nog aan een lijst voorwaarden moet voldoen, maar ook voor Nederland – dat strenger dan andere EU-landen vasthoudt aan de eis dat Servië ‘volledig’ meewerkt aan het Joegoslavië-tribunaal.

De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, en de meeste EU-landen vinden dat de Serviërs door de arrestatie van Radovan Karadzic, in juli, hebben bewezen dat ze hun best doen voor het tribunaal. De Servische president Boris Tadic, die gisteren in Brussel was, kreeg van zo’n beetje al zijn gesprekspartners te horen dat Servië nu ook wel de handelsvoordelen mag krijgen van het ‘stabilisatie- en associatieakkoord’ dat de EU afgelopen voorjaar met Servië sloot.

Onder druk van de andere landen had Nederland ingestemd met zo’n akkoord. Maar de voordelen die bij het akkoord horen, zou Servië pas krijgen als álle EU-landen vinden dat er volledige samenwerking is met het tribunaal. Die beperking had Nederland bedacht, gesteund door België.

De Europese Commissie, EU-buitenlandcoördinator Javier So-lana en EU-voorzitter Frankrijk waren opgelucht over het bezoek van Tadic, die zijn premier, vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken bij zich had. Voor het eerst sinds de onafhankelijkheid van Kosovo, erkend door 21 van de 27 EU-landen, kwam Tadic zelf naar Brussel.

Het was een belangrijk symbolisch bezoek: Servië, dat ook zijn ambassadeurs heeft laten teruggaan naar de EU-landen die Kosovo hebben erkend, was niet meer zo boos. Ook al heeft de EU een politie- en justitiemissie naar Kosovo gestuurd en is er een speciale EU-vertegenwoordiger die de Kosovaarse regering helpt.

De woorden van Tadic over Kosovo klonken in Brussel zelfs bijna plichtmatig: Servië zou de onafhankelijkheid van Kosovo nooit accepteren, maar die alleen diplomatiek aanvechten. „Waarmee we laten zien dat we de Europese waarden delen.”

„We geven hem de volledige behandeling”, zei een hoge ambtenaar gisterochtend. Tadic werd in Brussel verwend met een zo hartelijk mogelijke ontvangst: lunch, diner, en alle ruimte om journalisten toe te spreken. De EU, die hoopt dat ook de Serviërs in Kosovo de EU-bemoeienis daar gaan accepteren, had Tadic graag iets anders aangeboden: de handelsvoordelen van het stabilisatie- en associatieakkoord waardoor de Serviërs beter begrijpen hoe belangrijk Europa voor hen is. Vooral nu het erop lijkt dat Servië zijn grootste steun kwijt is: Rusland, dat door de erkenning van de Georgische regio’s Zuid-Ossetië en Abchazië volgens de EU nauwelijks nog geloofwaardig kan spreken over de ‘territoriale integriteit’ van Servië, waar Kosovo een provincie van was.

Maar Nederland heeft deze zomer laten weten dat de arrestatie van Karadzic, de vroegere leider van de Bosnische Serviërs, niet voldoende is om te zeggen dat Servië ‘volledig meewerkt’ aan het tribunaal. Oud-generaal Ratko Mladic houdt zich verborgen, waarschijnlijk in Servië, en de hoofdaanklager van het tribunaal, Serge Brammertz, heeft nog een lijst met andere verzoeken aan Servië.

EU-voorzitter Frankrijk heeft de afgelopen weken geprobeerd Nederland tot meer inschikkelijkheid te bewegen, ook ministers uit andere landen bellen met Den Haag. Maar ze beseffen dat Nederland zich verschuilt achter Brammertz. Die gaat volgende week naar Servië, maar niemand weet of hij meteen daarna zegt wat hij van de Servische samenwerking vindt.

„Brammertz is zo mogelijk nog meer rigide dan Nederland”, zegt een diplomaat. Brammertz vindt dat hij zijn werkgever, de VN-Veiligheidsraad, moet informeren, niet de EU. Dat doet hij aan het eind van het jaar.

Vanuit Brussel is de druk op Brammertz nu nog groter dan op Nederland. De EU wil op 15 september, als de EU-ministers bij elkaar komen, beslissen dat Servië alle voordelen van het akkoord krijgt. Maar dan moet Brammertz vóór die tijd iets hebben gezegd. En het liefst iets positiefs en eenduidigs. Nederland heeft al laten weten „niet roomser dan de paus” te willen zijn – niet strenger dan Brammertz. Maar wat als die zegt dat het ‘redelijk’ gaat? Dan is alle druk weer terug op Nederland.

