Eiwit voor eisprong

WELLINGTON, 4 sept. Een klein eiwit in de hersenen is doorslaggevend voor het induceren van de ovulatie, zo is bij muizen ontdekt. Onderzoekers uit Otago (NieuwZeeland) en Cambridge publiceerden dat vorige week in het Journal of Neuroscience. Van het eiwit, kisspeptine, was al bekend dat het belangrijk is voor het beginnen van de puberteit. In vrouwelijke muizen ontdekten de onderzoekers dat kisspeptine zorgt dat in de hersenen GnRH-zenuwcellen geactiveerd worden. Deze zenuwcellen regelen via het gonadotropin releasing hormone de ovulatie, was al bekend.