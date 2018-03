deze week ook in première

Journey to the Center of the Earth 3D. Regie: Eric Brevig.

Reis naar het middelpunt der aarde van Jules Verne is het boek waar het regiedebuut van special effects-specialist Eric Brevig titel en delen van het plot aan ontleent. Trevor Anderson (Brendan Fraser) wil bewijzen dat er door het binnenste van de aarde een handig gangenstelsel loopt. Deze alleen in 3D vertoonde film moet het meer hebben van de simpele trucjes die je met 3D kunt uithalen, dan van de schrikeffecten. DL

Panman. Rythm of the Palms. Regie; Sander Burger.

De film volgt de ooit beroemde steelpanmuzikant Harry Daniel. Hij probeert jongeren er voor te interesseren, want de traditionele muziek dreigt verloren te gaan. Helaas steekt de film knullig in elkaar: het scenario en acteerwerk rammelt en de muziek is zelden goed te horen. PdB

Vliegen naar de maan. Regie: Ben Stassen.

Vliegen naar de maan is een kinderanimatiefilm in 3D, over de eerste maanlanding van de Apollo 11 in 1969. Uit België. Saai getekend, suffig verhaaltje, soms in een wel erg dik Vlaams accent ingesproken. Spannend wil het niet worden. PdB

The Love Guru. Regie: Maroc Schnabel. Met: Mike Myers, Justin Timberlake.

Vorige maand leek het Adam Sandler-vehikel You Don’t Mess with the Zohan een treurig dieptepunt in de geschiedenis van de Amerikaanse komedie. Dat het altijd erger kan, bewijst The Love Guru, waarin Mike Myers een Indiase goeroe speelt die een ijshockeyster weer in zijn potentie moet laten geloven. Met nog meer penisgrappen per minuut dan Sandler aandurfde. AW

Het kleine spookje Laban. Regie: Per Ahlin.

Inger en Lasse Sanberg schreven in de jaren 60 voor hun zoontje Nicklas een boek om hem van zijn angsten af te helpen. Laban is het kleine spookje dat de hoofdpersoon werd van het boek en nu van een reeks lief-vriendelijke korte tekenfilmpjes voor de allerkleinsten. DL

Bikkel. Regie: Leo de Boer.

Leo de Boer reconstrueerde het leven van Bart de Graaff. Hij zet de zaken dik aan toch resulteert dat in een sober en pijnlijk intiem portret. Als 9-jarige liep De Graaff een bacterie op die zijn nieren verwoestte. Zijn intimi vertellen het verhaal,dat onvermijdelijk naar een in tranen gedrenkte finale marcheert. CvZ

Dagen zonder lief. Regie: Felix van Groeningen. Met: Koen de Graeve.

De Vlaamse regisseur Felix van Groeningen volgt een groep late twintigers in St. Niklaas die er zoals elke groep late twintigers achter moet komen dat hun jeugd maar tijdelijk is en het leven voorbijgaat. Een bijna perfect voorbeeld van een film over dat mooie onderwerp. DL

