Denen bouwen 19 km lange brug naar Duitsland

Denemarken investeert 4,8 miljard euro in een brug naar Duitsland. Beide landen hebben daarover gisteren een overeenkomst ondertekend in Kopenhagen. De 19 kilometer lange brug, bestemd voor zowel auto- als treinverkeer, moet klaar zijn tegen 2018.

In 2012 moet begonnen worden met de bouw van de brug tussen het Duitse dorpje Puttgarden op het schiereiland Fehmarn en het Deense Rødby op het schiereiland Lolland. Over de vaste verbinding is zestien jaar onderhandeld tussen beide overheden. De laatste jaren lagen vooral milieuorganisaties dwars, en de lokale overheid van Puttgarden die vreest voor een terugloop van het toerisme.

De Deense overheid staat garant voor de financiering. De bouw wordt uitbesteed aan een consortium dat in ruil 26 jaar lang tol mag heffen op de verbinding. Ook de Öresundbrug tussen Denemarken en het Zweedse Malmö kwam op die manier tot stand.

Voor de Europese Unie was de vaste verbinding tussen Duitsland en Scandinavië een prioriteit. Daarom krijgt het project ook 330 miljoen euro subsidie. Transporteconomen menen dat vooral het vrachtverkeer tussen Scandinavië en de rest van Europa gebruik zal maken van de nieuwe verbinding. De route is 160 kilometer korter dan via Jutland. De overheid verwacht dat ongeveer 1.000 vrachtwagens per dag gebruik zullen maken van de brug, naast 8.000 personenauto’s en 4.000 treinreizigers.

De enige verbinding tussen Europa en het Deense eiland Lolland was tot nu een veerdienst die vertrekt vanuit het Duitse Kiel. Het veer doet ongeveer 45 minuten over het traject. Scandlines, uitbater van de dienst, verwacht een verlies van ruim 1.000 arbeidsplaatsen zodra de brug in gebruik is genomen.