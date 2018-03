De psychologie van porno en seks

De aankondiging op de voorkant maakt nieuwsgierig. ’Als je partner porno kijkt. Onderzoek: 62% van de mannen surft, chat of webcamt elke maand’. Nee, dit is dus niet Panorama of de Viva. Het is de cover van het respectabele maandblad Psychologie Magazine (4,95 euro). Het blad, oplage bijna 120.000, heeft onderzoek gedaan naar de vraag: is het normaal geworden porno te kijken? Opmerkelijke uitkomst: de meeste mannen en vrouwen hebben er geen moeite mee dat hun partner kijkt. Al blijkt bij doorvragen dat vrouwen toch wat minder positief zijn dan mannen. En mannen blijken vaker met porno bezig te zijn dan hun vrouw weet. Het artikel geeft veel cijfers en grafieken, en een kadertje met richtlijnen voor het ‘probleemloos gebruik van porno in een relatie’.

Voor wie liever op een andere manier met seks omgaat, heeft het blad een artikel over vijf vrouwen van rond de 40 die pogingen doen zwanger te worden. Wanhoopspogingen noemt het blad ze, want een vrouw is rond haar 24ste het vruchtbaarst, op haar 35ste is de kans op een zwangerschap gedaald tot de helft, en op haar 41ste is ze zo goed als onvruchtbaar. Medische technieken helpen soms. „Maar”, zegt gynaecoloog Carina Hilders, „het geloof in ivf is te groot geworden. Het lijkt een wondermiddel, maar slechts één op de vijf pogingen heeft het gewenste resultaat.” In Psychologie Magazine verder de praktische cursus ‘Zo krijg je alles gedaan’. In zes stappen.

Concurrent Mind Magazine (4,95 euro), vorig jaar op de markt gekomen, heeft inmiddels een oplage van bijna 80.000 en is dit jaar uitgeroepen tot beste nieuwe tijdschrift (oftewel: de Bruna PublieksPrijs). Het blad probeert psychologische kwesties meer vanuit de lezer te benaderen. ‘Psychologie voor een leuker leven’, aldus het blad. Daarom is er aandacht voor wellness (‘verzorgingsproducten voor heren die smeren’), vriendschap (‘gezellig samen klagen’) en samenleven (‘de relatie-APK’). In de rubriek ‘Waarom Daarom’ antwoord op de vraag: waarom sta ik altijd in de verkeerde rij? Het antwoord ligt voor de hand: dat voelt alleen maar zo, statistisch gezien sta je net zo vaak in de goede rij. Mind Magazine biedt verder een mooi verhaal over het erkennen van emoties. Die worden door anderen vaak gebagatelliseerd of ontkend. De verklaring: mensen zijn niet goed in luisteren en vragen stellen. „We zijn van nature op onszelf gericht”, zegt hoogleraar sociale psychologie Agneta Fischer.

Wie na Mind Magazine wat meer de diepte in wil gaan, kan terecht bij Psyche&Brein (6,90 euro), een uitgave van het populair-wetenschappelijke blad Eos. Dit nummer heeft als thema ‘gevoelens’. En dus zijn er verhalen over wat emoties precies zijn, hoe je die bij anderen kan lezen, en hoe we aan emotiemanagement doen. En, om maar weer terug te komen bij het begin; ook Psyche&Brein doet aan seks. De ‘lexicon van de lust’ laat zien dat seksualiteit toch vooral tussen de oren zit: ‘Pas als hersencellen bepaalde neurotransmitters uitwisselen en in specifieke patronen vuren, ontstaat begeerte en krijgt zij vorm. Het brein is ons eigenlijke geslachtsorgaan.’ Klinkt alweer een stuk minder spannend.