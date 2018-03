De belasting krijgt nog 18 euro van mij

De oplossing in het conflict- Herfkens - de oud-minister zal een jaar voor de VN werken voor een salaris van 1 dollar - zal het vertrouwen in de Nederlandse politiek weer fors doen dalen. Menigeen zal er dit in herkennen: `Written laws are like spider`s webs, for they catch the vulnerable, but can easily be torn apart by the rich and powerful`. Persoonlijk heb ik mijn conclusie getrokken. De belastingdienst krijgt nog 18 euro van mij; ik zal 1 uur onbetaald verlof opnemen bij mijn werkgever en in dat uur gaan werken voor bijvoorbeeld vluchtelingenwerk. Ik verwacht dat de Belastingdienst dat zal accepteren, en dat ik een bedankbrief krijg van Wouter Bos (”Wat een prachtgebaar”) en Kees Vendrik (”Wat een chique aanbod”). Het is tijd dat we ons meer door principes en minder door geld laten drijven. Dat geldt in het bijzonder voor (oud-)ministers.