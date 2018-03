‘Databank Antillianen is niet discriminerend’

Gegevens van ‘risicojongeren’ van Antilliaanse afkomst in een databank vastleggen, is geen overtreding van het discriminatieverbod. Dat heeft de Raad van State gisteren bepaald.

De Verwijsindex Antillianen werd vorig jaar nog verboden door de Haagse rechtbank, omdat het algemeen belang van deze databank niet groot genoeg was om het discriminatieverbod te overtreden. Dat vonnis is nu vernietigd. Het Overlegorgaan Caribische Nederlanders had een rechtszaak aangespannen, omdat het zo’n databank discriminerend vindt. Het sprak van een „rassendatabank”. De Antillen kondigden internationale stappen aan als Nederland de omstreden verwijsindex gaat gebruiken.

De verwijsindex is een idee van toenmalig minister Verdonk, bedoeld om de overheid meer grip te geven op overlast gevende Antilliaanse jongeren. 21 zogenoemde Antillianengemeenten, woningcorporaties, politie en justitie zouden via de databank inzicht krijgen in welke Antilliaanse jongeren in de problemen kunnen komen. Criteria om jongeren op te nemen zijn onder meer het ontbreken in de gemeentelijke basisadministratie, leerplichtproblemen, huurschuld en gewelds- en/of drugsdelicten.

Naar het oordeel van de Raad van State dient het registreren op basis van etniciteit in dit geval een „legitiem doel” en is de gegevensverwerking een „passend middel”. Volgens de Raad van State is „aannemelijk gemaakt dat de problematiek van Antilliaanse risicojongeren ernstiger is dan die van andere risicogroepen”. Daarmee ondersteunt de Raad van State de opvatting van het College Bescherming Persoonsgegevens, dat op diezelfde gronden ontheffing van de Wet bescherming persoonsgegevens verleende om de databank op te zetten. Die wet verbiedt registratie op grond van etniciteit.

Na de uitspraak van de rechtbank besloot het kabinet een algemenere index van ‘risicojongeren’ op te zetten, zonder onderscheid naar etnische afkomst.