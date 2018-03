Congressen om islam aan de kaak te stellen

Extreemrechtse groepen bereiden twee conferenties over de islam voor, in december in Jeruzalem en in de Duitse stad Keulen, later deze maand. Op de conferentie in Jeruzalem, dat een van de heiligste plaatsen van de islam herbergt, gaat de film Fitna van Geert Wilders in Israël in première. Dat maakte het extreemrechtse Israëlische parlementslid Arye Eldad gisteren in Jeruzalem bekend. Hij zei de „ware aard van de islam” aan de kaak te willen stellen.

„Het conflict waarin Israël en de Arabieren sinds zo’n honderd jaar tegenover elkaar staan is geen plaatselijke ziekte maar het symptoom van een mondiale ziekte”, zei Eldad, die gisteren al delen van Fitna (tweedracht) liet zien. „Israël is de voorpost van de westerse beschaving in het Midden-Oosten.”

De publicatie op internet van Fitna in maart leidde tot protesten van moslims en tot internationale veroordelingen, onder andere van VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. Eldad wil zijn conferentie, waarop hij ook Wilders verwacht, in het Israëlische parlement houden.

Iran deed een beroep op het Franse voorzitterschap van de Europese Unie het congres in Keulen te voorkomen. Dat congres is bedoeld om te protesteren tegen „de terreur van de islam in Europa” en de bouw van een nieuwe grote moskee in de stad. Volgens de organisatoren wordt het gesteund door het Belgische Vlaams Belang en de Oostenrijkse FPÖ. (AFP, AP)