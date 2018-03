Comfortabel levenseinde wekt Franse nieuwsgierigheid

Nederlandse artsen blijven erop hameren: palliatieve sedatie is géén alternatief voor euthanasie. Ook al wordt de bewustzijnsverlaging van een doodzieke patiënt met slaapmiddelen soms wel ‘euthanasie light’ genoemd.

Franse parlementariërs die gisteren Nederland bezochten om zich hier te informeren over de hulp aan stervenden, twijfelden of het echt geen alternatief is. Het feit dat in Nederland het gebruik van sedatie fors is toegenomen, terwijl euthanasie steeds minder vaak voorkomt, duidt volgens Jean Léonetti wel degelijk op communicerende vaten. Léonetti is voorzitter van de Franse commissie die gisteren in verpleeghuis Van Wijckersloot in Oegstgeest werd ontvangen door een schare euthanasie- en sedatiedeskundigen. De commissie evalueert de Franse wetgeving over het einde van het leven en wil de regering in oktober een advies hierover geven.

Tussen 2001 en 2005 stierven er in Nederland 1.800 mensen meer na sedatie, terwijl het aantal gevallen van euthanasie in die periode met 1.200 afnam. Deze verschuiving boeit de Fransen en zij willen er lering uit trekken. „Misschien kunnen wij de euthanasieverzoeken van Fransen ook omlaag brengen met palliatieve sedatie”, zei Léonetti.

De palliatief arts Els Roelofs verklaart de verschuiving door de grotere bekendheid die palliatieve sedatie de afgelopen jaren in Nederland heeft gekregen. Volgens haar is het beslist geen alternatief voor euthanasie, maar een aanvulling erop. Sedatie is immers alleen toegestaan als de dood binnen twee weken op zal treden. Het is bovendien slechts aanlokkelijk voor mensen die erin berusten hun levenseinde niet bewust mee te zullen maken.

Het doel van sedatie en euthanasie is wel hetzelfde, legde Roelofs de Fransen uit. Dat is het verlichten van het lijden. Maar euthanasie is onomkeerbaar, terwijl sedatie dat niet hoeft te zijn. Het toegediende slaapmiddel dormicum bespoedigt de sterfte niet, maar moet mensen ‘zo comfortabel mogelijk’ dood laten gaan. Anders dan bij euthanasie steven patiënten een natuurlijke dood. Sederen wordt in Nederland dan ook beschouwd als gewoon medisch handelen. Dat willen de beroepsbeoefenaren ook graag zo houden. Vandaar dat ze het onderscheid blijven benadrukken met euthanasie.

Een half jaar geleden laaide het euthanasiedebat in Frankrijk fel op door de ernstig zieke Chantal Sébire. Ze leed aan een tumor in haar neus. De 52-jarige vrouw kon bijna niet meer zien en had ondraaglijke pijn. De tumor had haar gezicht vervormd.

De rechter wees haar verzoek om actieve levensbeëindiging af, wat onder de bevolking grote beroering veroorzaakte. Voor de Franse president Sarkozy van de rechtse partij UMP was dat reden om een parlementaire commissie te vragen de bestaande wetgeving te evalueren. In Frankrijk is euthanasie verboden.

Twee dagen na de uitspraak van de rechter stierf Chantal Sébire aan een zwaar slaapmiddel dat in onder meer in België wordt gebruikt voor zelfdoding. In Nederland is euthanasie sinds 2002 toegestaan mits is voldaan aan strenge zorgvuldigheidseisen. Ook in België en Luxemburg is euthanasie en hulp bij zelfdoding door een arts, onder strikte voorwaarden, niet meer strafbaar.

De Franse commissie ging naar Nederland om te zien waar de wetgeving toe heeft geleid. Zij bezocht eerst het verpleeghuis in Oegstgeest en sprak daarna in Den Haag met Kamerleden. Nederland wordt nog altijd gezien als voorloper op dit gebied. Léonetti: „In Frankrijk bestaat het beeld dat Nederlandse artsen het leven van doodzieke mensen zomaar kunnen beëindigen. Terwijl dat in werkelijkheid dus maar heel zelden gebeurt.”

De Fransen waren vooral geïnteresseerd in de palliatieve sedatie. De trots van Nederlanders op hun euthanasiewetgeving, zoals die werd verwoord door de medisch-ethicus Dorothea Touwen, gaat er bij Fransen nog altijd niet in.

De kans is dan ook klein dat de commissie na terugkeer in eigen land zal pleiten voor legalisering van euthanasie en de huidige wetgeving op de schop zal nemen. Léonetti was de motor van de wet van 2005 die hij nu zelf evalueert. Die wet heeft de stopzetting van de behandeling van doodzieke patiënten mogelijk gemaakt.

„We moeten in Frankrijk geen verboden op gaan heffen zoals in Nederland”, zei het commissielid Olivier Jardé van de centrum rechtse partij UDF gisteren. „Die zijn er niet voor niets.” Maar in plaats daarvan komt er in Frankrijk misschien wel een richtlijn voor palliatieve sedatie. Naar Nederlands voorbeeld.

De Fransen vinden de grenzen die de beroepsgroep zichzelf daarmee oplegt wel zinvol. De vraag is alleen of dat de ophef over het levenseinde van mensen als Chantal Sébire in de toekomst zal voorkomen.