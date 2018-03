Coca-Cola koopt Chinese sapfabriek

Shanghai. De Amerikaanse frisdrankengigant Coca-Cola neemt het grootste sappenmerk in China over: de Huiyuan Juice Group. Het bedrijf heeft 31 procent van de productie faciliteiten en 42 procent van de verkoop van pure sappen binnen China in handen. Coca-Cola heeft aangekondigd Huiyuan onder de Chinese merknaam te gaan verkopen. De frisdrankenproducent betaalt 2,4 miljoen dollar (1,53 miljard euro) voor de overname.