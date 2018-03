Coach Palermo na één duel ontslagen

PALERMO, 4 sept. Palermo-trainer Stefano Colantuono is ontslagen, nadat de voetbalclub uit de Italiaanse Serie A afgelopen weekeinde de eerste competitiewedstrijd met 3-1 had verloren van Udinese. Voorzitter Maurizio Zamparini meende dat Colantuono niet de juiste opstelling had gekozen en besloot daarom - na twee slapeloze nachten - de trainer uit zijn functie te zetten. Colantuono wordt bij Palermo opgevolgd door oud-Cagliaricoach Davide Ballardini.