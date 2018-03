‘Cloud computing’ nieuwe toverwoord

Google heeft met de introductie van zijn nieuwe webbrowser Chrome een nieuw front geopend in de strijd met Microsoft. Het internetconcern heeft zijn toekomst verbonden aan gratis onlinesoftware. Maar de dominante positie van Microsoft op de browsermarkt zou roet in het eten kunnen gooien. Bedoeld of onbedoeld zou Microsofts browser (Internet Explorer) wel eens niet zo goed kunnen samenwerken met de onlineprogrammatuur van Google. Als genoeg gebruikers Chrome downloaden, kan Google Microsoft deze knuppel uit handen slaan.

Microsoft weet hoe dit spel gespeeld moet worden. Het concern gebruikt zijn dominantie al heel lang om nieuwe producten een stapje op weg te helpen. Door de Internet Explorer te integreren in het besturingssysteem Windows wist het concern de positie van de eerdere webbrowser Netscape Navigator te ondermijnen en zijn eigen browser tot koning te kronen. Bovendien hielp deze overwinning de dominantie op de desktop voor Microsoft veilig te stellen.

Maar het nieuwe slagveld heet cloud computing, waarbij toepassingen als tekstverwerking, spreadsheets en e-mail online – en vaak gratis – beschikbaar worden gesteld, zodat desktopsoftware, waaraan Microsoft zijn grote winsten ontleent, niet langer nodig is.

Google is in rap tempo het Microsoft van het internet geworden. Het concern zou van Chrome heel snel de marktleider kunnen maken, dankzij zijn bestaande dominantie op het gebied van de zoekmachines. En als het Chrome weet op te tuigen met handige en makkelijke applicaties, zou de software gauw populair kunnen worden.

De positie van Microsoft is immers niet onaantastbaar. Internet Explorer mag dan 74 procent van de browsermarkt in handen hebben, Mozilla’s Firefox heeft in minder dan vier jaar tijd 20 procent marktaandeel kunnen winnen – en dat zonder het geld dat Google wél heeft. Dit is des te opmerkelijker als je bedenkt dat Microsoft nog steeds Internet Explorer met Windows meelevert.

De grootste zorg voor Microsoft is dat Chrome een nieuwe hap neemt uit zijn inkomstenstroom uit Windows. Als gebruikers tevreden zijn met de gratis online software, en deze toepassingen onderling goed samenwerken, zal de waarde van Windows – of welk besturingssysteem ook – snel afnemen. De waarde zal dan simpelweg elders berusten. De positie van Microsoft lijkt iedere keer wankeler te worden als Google weer een nieuwe stap zet op weg naar cloud computing.

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen: www.breakingviews.com