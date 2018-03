Cheney zegt steun toe aan Georgië TBILISI, 4 sept. De Amerikaanse vicepresident Cheney (links) luistert naar de Georgische president Saakasjvili tijdens een persconferentie vanmiddag. Cheney bezoekt vandaag zowel Georgië, dat 1 miljard dollar steun krijgt, als Oekraïne. Hij bevestigde dat Georgië op termijn lid moet worden van de NAVO en liet zich kritisch uit over Rusland. Het bezoek is bedoeld als steunbetuiging na de korte oorlog met Rusland in de opstandige Georgische regio Zuid-Ossetië. Georgië, maar ook Oekraïne, maakt zich zorgen over de stabiliteit in de regio na de Russische erkenning van Zuid-Ossetië en Abchazië. In Oekraïne is over de verhouding tot Rusland een crisis ontstaan. Foto AFP Georgië: pagina 4 US Vice President Dick Cheney (L) delivers a statement with Georgian President Mikheil Saakashvili (R) in Tbilisi on September 4, 2008. Russia's actions in its conflict with Georgia have "cast grave doubt" over its reliability as an international partner, Cheney said. Washington has repeatedly lambasted Russia's occupation of Georgian territory in the conflict and its decision to recognise as independent the breakaway Georgian regions of South Ossetia and Abkhazia. AFP PHOTO / VANO SHLAMOV

