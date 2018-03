Bouwers van luxejachten in trek

Als de economische zeeën onstuimig zijn, kun je beter op zoek gaan naar een veilige haven. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton lijkt deze vermaning letterlijk te hebben genomen. ’s Werelds grootste leverancier van luxegoederen koopt Royal van Lent, een Nederlandse bouwer van superjachten. Tegen een prijs van naar verluidt 300 miljoen euro is dit een kleine transactie voor een bedrijf met een marktwaarde van 36 miljard euro. Maar strategisch gezien is het een slimme zet. De niet zo heel rijken kunnen zich zeeziek voelen, maar de verkoop van boten die 50 miljoen dollar per stuk kosten mag geen problemen opleveren.

Volgens de jongste cijfers van Gucci en Hermès doen luxegoederen het nog steeds goed. Maar de verwachting is dat de weg hobbeliger zal worden. De meeste ‘doorsnee’-consumenten van luxegoederen – degenen die het zich kunnen permitteren 600 dollar uit te geven aan een paar schoenen – kunnen de pijn van de groeivertraging gaan voelen. Maar de superrijken zullen nog steeds hun eigen veertigmeterjachten willen kunnen afmeren voor de kust van Cannes. De orderboeken voor zulke schepen zijn tot 2012 gevuld, en aanlegplaatsen zijn schaars voor jachten die zich op zee bevinden.

De Chinese consumenten die de groei van de luxegoederensector een forse steun in de rug hebben gegeven, zijn minder happig op jachten dan de Russische oligarchen. En er worden maar weinig schepen gebouwd. Zo vervaardigt Royal van Lent jaarlijks maar een handvol van zijn duurste modellen. Toch komt dat nog steeds overeen met de verkoop van 150.000 exemplaren van Louis Vuittons goedkoopste Speedy handtasje, het type product dat kwetsbaar is als de upper middle class zijn bestedingen gaat terugschroeven.

Luxegoederenconcerns zijn tien jaar terug in de markt voor luxehorloges gesprongen, en met succes. Bernard Arnault, de topman van LVMH, is niet de enige die nu een nieuwe mogelijkheid ziet in topjachten. Arnault investeert privé in een haven voor superjachten in Montenegro. Hermès, de grande dame van de luxegoederensector, maakte vrijdag een joint venture bekend met de in Monaco gevestigde jachtenbouwer Wally.

Dit alles is goed nieuws voor Ferretti, de Italiaanse jachtenbouwer die voor een deel eigendom is van Permira en Candover, en zich opmaakt voor een beursnotering. Een jaar geleden zou deze beursgang waarschijnlijk zijn overschaduwd door die van de modehuizen Prada en Salvatore Ferragamo. Op de huidige ruwe zeeën lijkt dit fonds een veiliger gok voor beleggers dan een op de concurrenten op het vasteland.