Bij water en daadkracht stopt het verstand

Water, vooral te veel water blijft een ideale prikkel voor politieke daadkracht. Dan is Den Haag eensgezind: handen uit de mouwen, het mag een cent kosten, we staan schouder aan schouder zandzakken door te geven. De Nederlandse identiteit drijft op water.

Begin 2007 beloofde het kabinet-Balkenende wat de commissie-Veerman gisteren inleverde: een toekomstplan voor droge voeten. In het regeerakkoord stond: „Water is een dominant structurerend element van de inrichting van Nederland.” Dat geldt ook voor de verhouding tussen water en het openbaar bestuur.

Hoe het normaal gaat, beschreef minister-president Balkenende (CDA) maandag bij de opening van het academisch jaar in Rotterdam. Het karakter van Nederland, zei hij, is open, op consensus gericht, degelijk en „hoge eisen stellend aan leefomstandigheden en voorzieningen”. We zijn bereid alles te bepraten, ieder detail moet vooraf kloppen of ’t deugt niet.

Zelden leidt die veeleisende mix tot snelle besluitvorming, weet de premier. Behalve als het water 1,30 meter stijgt. Dit is geen aanvaarde wetenschap, maar de wijsheid die Veerman c.s. heeft besteld. Het internationale klimaatpanel IPCC houdt het voor de komende eeuw op 40 centimeter. Ook voor de afvoer van Rijnwater is een dramatisch scenario aangehouden. Er is dus gekozen voor urgentie. Om Den Haag te helpen iets te besluiten?

Angst voor ongemak bevorderde ook in het verleden de besluitvaardigheid. Tot afsluiting van de Zuiderzee was al eind 19de eeuw geadviseerd. De watersnood van 1916 was nodig om de wet tot afsluiting door het parlement te krijgen. De befaamde Deltawerken hadden de watersnood van 1953 nodig.

En nu heeft de tweede Delta-commissie gisteren aangeraden niet te wachten tot het weer te laat is „om een nieuwe ramp te voorkomen”. Want: „Het gaat om de veiligheid van Nederland.” Daar kan niemand tegen zijn. Het kost honderd jaar één à anderhalf miljard, een brandverzekeringspremietje vergeleken bij de 1.800 miljard aan spullen die we onder de zeespiegel hebben staan.

Het recept: zand voor de kust, de dijken flink omhoog. Niet alleen om zee en Rijn te temmen, maar ook om genoeg drinkwater te houden. Schrik, schrik. Het IJsselmeer (en dus de dijken erlangs) moet anderhalve meter hoger. In Lemmer, Medemblik, Enkhuizen en Gaasterland wordt het ongezellig loeren tegen de dijk. Die terrassen kunnen wel dicht.

Het doet denken aan een recente periode van natte daadkracht. In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw had een andere commissie urgent geadviseerd de rivierdijken te verhogen in Betuwe en Bommelerwaard. Met een liniaal in de hand stuurde Rijkswaterstaat de betonmolen langs de pittoreske kronkeldijkjes van Nederland.

Protesten van dijkbewoners droegen uiteindelijk bij tot een mentaliteitsverandering binnen Rijkswaterstaat. Een unicum binnen de Nederlandse bestuursverhoudingen, want de zeldzame hoogwatergolven van 1993 en 1995 leverden genoeg alibi om bezwaren te smoren. Met het plan ‘Ruimte voor de Rivier’ werd een aanpak overeengekomen die meer rekening houdt met het feit dat Nederland de delta van Europa is en van een unieke schoonheid is.

Nederland staakt het kibbelen meestal bij het woord ‘watersnood’. Gisteravond dreigde al nationale consensus. Maar het is de moeite waard om – voordat de Kamer zich vastlegt op een eeuw zand- en betonbelasting – goed te kijken naar de uitgangspunten van de tweede Deltacommissie. Behalve omstreden klimaateffecten voert Veerman eventjes de notie in dat het huidige veiligheidsniveau met een factor tien moet worden verbeterd. Dat zou nodig zijn om te zorgen dat overal in Nederland de kans dat iemand overlijdt door een overstroming niet groter is dan één op een miljoen per jaar. Van het keukentrapje val je veel sneller. Zullen we nog even meerekenen, voordat we onze krabbel zetten onder deze woekerpolis van de eeuw?

Marc Chavannes is redacteur van NRC Handelsblad.