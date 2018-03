Bij voorwaardelijke vrijlating horen nu ook echte voorwaarden

Vanaf vandaag worden in de praktijk strenge voorwaarden gesteld aan de voortijdige vrijlating van een gedetineerde. Een gedetineerde die vanmiddag vrijkwam na het uitzitten van tweederde van zijn straf, blijft als eerste onder controle van justitie staan.

De (ex-)gedetineerde moet zich wekelijks melden, een agressietraining volgen en zich onder begeleiding voorbereiden op scholing of werk. Ook mag hij niet meer in de buurt komen waar hij zijn misdrijf pleegde. Justitie wil geen informatie over de achtergronden van de man geven.

Tot voor kort was voorwaardelijke vrijlating vrijwel een automatisme. Wie tweederde van zijn straf uitzat mocht in de praktijk vrijwel altijd zonder enige voorwaarde de cel verlaten. Daarna was justitie het zicht op hem of haar kwijt. Onder de nieuwe wet moet deze meer Angelsaksische vorm van parole worden verdiend door goed gedrag tijdens detentie. Ook kan de eerdere vrijlating achteraf worden ingetrokken als aan de voorwaarden niet wordt voldaan. En er blijft toezicht tijdens de voorwaardelijke vrijlating.

De man die vandaag onder het nieuwe regime is vrijgelaten was tot twee jaar celstraf veroordeeld wegens geweldpleging. Daarvan heeft hij zestien maanden uitgezeten. Voldoet hij naar het oordeel van justitie en reclassering in de resterende acht maanden niet aan de voorwaarden, dan wordt hij weer vastgezet. Daarvoor is een nieuwe beslissing van de rechter nodig. De meldingsplicht komt neer op een wekelijks gesprek met de reclassering tijdens de eerste twee maanden van de vrijlating. De regel geldt voor alle veroordelingen tot een celstraf langer dan één jaar.