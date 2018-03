AZ maakt vak met 750 staanplaatsen

ALKMAAR, 4 sept. AZ gaat een vak met 750 staanplaatsen voor de supporters van de tegenstanders in het DSB Stadion realiseren. Een woordvoerder van de voetbalclub heeft gisteren een bericht hierover in het Noordhollands Dagblad bevestigd. De bedoeling is dat het vak op 3 oktober bij de wedstrijd tegen Sparta voor het eerst wordt gebruikt. AZ wil zo meer ruimte creëren voor de eigen supporters. Wegens regels die de Europese voetbalbond UEFA hanteert, wordt het stavak tijdens Europese wedstrijden weer omgebouwd tot zitvak.