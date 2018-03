ArcelorMittal voorspelt stabiel prijsniveau staal

Luxemburg, 4 sept. Staalconcern ArcelorMittal verwacht zijn afzetprijzen in het vierde kwartaal te kunnen handhaven op het niveau van het derde kwartaal. Volgend jaar wil het bedrijf zijn prijzen verder opvoeren. Dat heeft ArcelorMittal gisteren bekendgemaakt. De onderneming verwacht dat de staalprijzen ”structureel hoog” zullen blijven door de stijgende kosten voor grondstoffen en materieel. Mocht de vraag inzakken, dan zal ArcelorMittal zijn productie aanpassen om de prijzen stabiel te houden. Het grootste staalbedrijf ter wereld voert momenteel onderhandelingen over de prijzen in 2009 met klanten uit de auto-industrie, producenten van verpakkingsmaterialen en fabrikanten van huishoudelijke apparatuur.