Amerikaanse grondtroepen in Pakistan

Voor het eerst is bekend geworden dat Amerikaanse grondtroepen een aanval hebben uitgevoerd op Pakistaanse bodem. Islamabad heeft woedend gereageerd op de operatie in de tribale regio Zuid-Waziristan gisteren, waarbij twintig doden zouden zijn gevallen.

Minister van Buitenlandse Zaken Shah Memood Qureshi heeft de Amerikaanse ambassadeur ontboden om protest aan te tekenen. „We zullen niet toegeven aan schendingen van onze soevereiniteit”, verklaarde hij in het parlement. Beide huizen van het parlement namen resoluties aan waarin ze de aanval veroordeelden.

De aanval vond gisterochtend plaats op het dorp Angor Adda, anderhalve kilometer over de grens met Afghanistan. Vanuit de tribale gebieden bereiden Talibaan-strijders aanvallen in Afghanistan voor. De VS hebben sinds het begin van het jaar steeds vaker aanvallen in het tribale grensgebied uitgevoerd, omdat de Pakistaanse regering naar Amerikaanse mening te weinig doet om de steun voor terrorisme in die regio te bestrijden. Doorgaans worden daarbij onbemande vliegtuigjes gebruikt. Gisteren bleek dat er bij de aanval in Zuid-Waziristan behalve gevechtsvliegtuigen en -helikopters ook grondtroepen zijn ingezet.

De VS weigeren officieel commentaar op de aanval, waarbij volgens lokale autoriteiten ook vrouwen en kinderen zijn omgekomen. De inlichtingendienst CIA verwijst naar het Pentagon, dat weigert toelichting te geven.

De Amerikanen zijn goed bekend met de Pakistaanse weerstand tegen buitenlands militair ingrijpen in de probleemgebieden langs de grens. Dat gegeven heeft het vermoeden gevoed dat de aanval was gericht op doelwitten die voor de VS belangrijk zijn. Amerikaanse inlichtingendiensten vermoeden dat stammen in Zuid-Waziristan onderdak bieden aan Osama bin Laden en zijn adjudant Ayman al-Zawahiri. Qureshi zei vandaag dat er „geen belangrijke terrorist” gedood is.

De Amerikaanse operatie wordt gezien als een test van de relatie tussen de regering-Bush en de nieuwe Pakistaanse regering onder leiding van de Pakistaanse Volkspartij. Die zoekt nog naar een strategie om het terrorisme, dat zich ook steeds meer op Pakistan zelf richt, te bestrijden. (AP, AFP)