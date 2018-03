‘Als het rustig is, komen de investeerders gewoon weer terug’

In de zakenwereld was het groot alarm toen Georgië op 7 augustus Zuid-Ossetië binnenviel en Rusland een dag daarna voor het eerst sinds het einde van de Sovjet-Unie in 1991 een oorlog buiten zijn grenzen begon te voeren. De Russische aandelenmarkt stortte in. Buitenlandse investeerders trokken zich op grote schaal terug. In een maand tijd zag het Russische bedrijfsleven zijn buitenlandse investeringen met 87 procent teruglopen.

Maar in Moskou zelf bleef de internationale zakenwereld rustig. „Dit soort verschijnselen zie je altijd als er een oorlog begint”, zegt Frank Schauff, directeur van de Association of European Business in Rusland. „Als er spanningen zijn, stellen investeerders hun beslissingen een tijdje uit. Maar als het rustig is komen ze gewoon weer terug.”

De Association of European Business (AEB) is een organisatie die zo’n 600 Europese bedrijven in Rusland bijstaat. Vooral in de strijd tegen de Russische bureaucratie en de nieuwe visumregelgeving blijkt de AEB een verlosser. „Waar sommige bedrijven maanden nodig hebben om een nieuwe verblijf- en werkvergunning te krijgen, lukt het de AEB in drie dagen”, zegt Schauff, die van opleiding een gepromoveerde Ruslandhistoricus is.

Afgelopen maandag kwamen de EU-leiders in Brussel in spoedzitting bijeen om te praten over eventuele strafmaatregelen tegen Rusland, omdat dit nog altijd zijn troepen op Georgisch grondgebied handhaaft. Dat tijdens die bijeenkomst niet tot sancties is besloten, deed de westerse zakenwereld in Moskou, volgens Schauff, opgelucht ademhalen. „De handel tussen Rusland en Europa is, zeker tot vorig jaar, enorm gegroeid”, zegt hij. „Als er sancties waren gekomen, dan had die handel behoorlijke klappen opgelopen. Maar de grote politieke en economische spelers binnen de EU beseften dat sancties tegen Rusland ook de eigen economische belangen zouden treffen. En die belangen hebben ze niet alleen in de Russische olie- en gasindustrie, maar ook in de autobranche. Europese autoproducenten, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië voorop, spelen daarin tegenwoordig een grote rol.”

Om de relatieve rust binnen de westerse zakenwereld in Rusland te benadrukken, wijst Schauff erop dat de buitenlandse investeringen al sinds begin van dit jaar zijn gedaald, vergeleken met 2006. De huidige ontwikkelingen hebben volgens hem dan ook meer met andere factoren te maken dan met de gebeurtenissen op de Kaukasus. Voor de huidige teruggang zijn drie oorzaken aan te wijzen. „De eerste is de globale financiële situatie, die instabiel is. Daardoor vragen westerse banken een hogere rente en is het moeilijk om financiering te vinden voor projecten in Rusland. Daarbij komt ook nog dat veel Russische banken te klein zijn om zelf geld te lenen.”

De tweede oorzaak is de wet op de strategische industrieën, die Poetin aan de vooravond van zijn aftreden als president aannam. „Veel bedrijven waren blij met die wet, omdat eindelijk duidelijk werd wat er nu wel en niet mogelijk was. Voor buitenlandse bedrijven is het nu moeilijker geworden om in strategische bedrijfstakken in Rusland, zoals de olie- en gasindustrie, te participeren. Nieuwkomers hebben geen mogelijkheden meer om een bedrijf op dat gebied in Rusland te beginnen. Westerse bedrijven die al actief in Rusland waren, kregen te maken met een enorme bureaucratische rompslomp, omdat ze eerst moesten uitvinden wat ze nu wel of niet mochten doen. Nog altijd is dat niet erg duidelijk, omdat niemand ervaring heeft met de wijze waarop de wet wordt toegepast.”

Een derde oorzaak is volgens Schauff de affaire rond het Russisch-Britse energiebedrijf TNK-BP. „Als de Britse directeur van dat bedrijf Rusland niet meer in mag, dan staat dat op de voorpagina van de Financial Times . En alle zakenlieden lezen die krant.”

Rusland heeft de afgelopen weken gedreigd zich van het Westen af te keren door bijvoorbeeld te zeggen dat het geen spoedig lidmaatschap meer ambieert van de Wereldhandelorganisatie WTO. Schauff brengt dat dreigement terug tot zijn normale proportie. „In de praktijk is er namelijk geen enkele reden voor Rusland om lid van de WTO te worden”, zegt hij. „Want dat is alleen maar nadelig voor de concurrentiepositie van de Russische landbouw en de gewone – niet-energie – industrie. Het WTO-lidmaatschap is de keerzijde van de medaille van de wet op de strategische industrieën en staat concurrentie op alle gebied toe. Nu kunnen de Russen onderhandelen om hun kwetsbare sectoren in de industrie te beschermen.”

Het dreigement van sommige westerse landen om Rusland uit de G8 te zetten was volgens Schauff veel harder aangekomen. „De G8 is een onderhandelingsforum. In de jaren negentig, toen Rusland nog zwak was, gold de G8 als een belangrijke plaats om overeenkomsten af te sluiten. Dat Moskou nu zegt de G8 niet nodig te hebben moet als retoriek worden opgevat die uitsluitend voor binnenlands gebruik is bestemd.”

Rusland blijft de komende jaren buitenlandse investeringen hard nodig hebben, zegt Schauff. Want als het misgaat en de economie in een crisis beland, is de 109 miljard euro die in het Russische stabiliteitsfonds zit niet genoeg om het gevaar af te wenden. „Ik vergelijk het altijd met de 15 à 20 miljard euro die West-Duitsland per jaar in Oost-Duitsland steekt. In de jaren negentig was dat zelfs meer dan 50 miljard euro per jaar. Als je ziet hoe slecht de infrastructuur in Rusland is, besef je meteen dat die economie niet zonder die westerse investeringen kan.”

En dan is er ook nog de vraag of het wel zo verstandig is dat Rusland zich alleen op de energiesector concentreert en andere takken van industrie min of meer braak laat liggen. „Volgens de regels van het kapitalisme gaat het geld daarheen waar de meeste winst te behalen valt en dat is nu eenmaal olie en gas. Bovendien is er niet genoeg geld om in andere industrieën te investeren, hoe graag Poetin dat ook wil. Je kunt je natuurlijk ook afvragen of Rusland zonodig in de nanotechnologie moet gaan, zoals Poetin graag wil. Zeker als je ziet wat een enorme braindrain in de exacte wetenschappen hier in de jaren negentig heeft plaatsgevonden. Op het gebied van de ruimtevaart zijn de Russen nog goed, op dat van de luchtvaart al minder.”

Het lijkt dus business as usual in Rusland, tot opluchting van zowel de Europese zakenlieden als van het Kremlin. „Vergeet niet dat Rusland, ondanks de vele gevaren die er dreigen, op weg is in de goede richting. Vergeleken met de jaren tachtig en negentig is hier zoveel veranderd. Het consumptieniveau is enorm toegenomen en de jaarlijkse economische groei bedraagt 8 procent. De internationale zakengemeenschap in Rusland is dus erg gelukkig. Want de markt is hier aanmerkelijk gunstiger dan in India en China.”