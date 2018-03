Allochtonen vaker verslaafd aan gokken

Rotterdam. Allochtonen zijn veel vaker verslaafd aan kansspelen dan autochtonen. Marokkanen en Turken zijn drie tot elf keer zo vaak verslaafd als spelers van Nederlandse herkomst. Bij Antillianen is de verslaving twee tot vijf keer hoger. Dat blijkt uit een studie van het Centrum Verslavingsonderzoek (CVO). Minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) heeft de uitkomst gisteren naar de Tweede Kamer gestuurd. Het CVO sprak 544 mensen die geregeld meedoen aan een kansspel. Volgens de onderzoekers moet de oorzaak van de verslaving niet zozeer worden gezocht in culturele factoren. Sekse, leeftijd en opleiding zijn veel belangrijker. De verklaring voor het hoge verslavingspercentage is dat allochtonen veel vaker een lager inkomen en lagere opleiding hebben.