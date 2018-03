Akkoord BP met Russen over TNK-BP

Het Britse olieconcern BP heeft na een diepgaand conflict alsnog een regeling weten te treffen met zijn Russische partners in de joint venture TNK-BP. Het akkoord komt als verrassing omdat veel waarnemers er de laatste maanden van uitgingen dat de Russen de controle over de lucratieve joint venture volledig wilden overnemen.

Op grond van het akkoord ruimt de huidige directeur Robert Dudley, die de woede had gewekt van de Russische aandeelhouders, het veld en worden er ook drie onafhankelijke commissarissen benoemd. Bovendien werden beide zijden het er in beginsel over eens 20 procent van de aandelen van TNK-BP naar de beurs te brengen. De Russische aandeelhouders hadden hierop aangedrongen omdat ze aldus hun belang in TNK-BP deels hopen te verzilveren.

De joint venture is van groot belang voor BP omdat die goed is voor zo’n 25 procent van zijn olie- en gasproductie en voor een vijfde van zijn reserves. TNK-BP is het op twee na grootste oliebedrijf van Rusland. Het nieuws leidde vanmorgen prompt tot een stijging van 3,5 procent voor BP-aandelen op de Londense beurs.

De Russische miljardairs, die net als BP 50 procent van de aandelen van TNK-BP in handen hebben, hadden BP ervan beschuldigd TNK-BP als een volledig dochterbedrijf te besturen. In juli werd Dudley niet langer door de Russische autoriteiten het land ingelaten, naar wordt aangenomen op aandringen van de Russische aandeelhouders, die over uitstekende connecties in het Kremlin beschikken. BP handhaafde hem niettemin als chef van de gezamenlijke onderneming. Sindsdien leidde Dudley het concern vanuit het buitenland. Vorige maand was ook de financiële topman van TNK-BP, James Owen, al op aandringen van de Russen vervangen.

Na onderhandelingen met de Russen besloten BP-topman Tony Hayward en president-commissaris Peter Sutherland Dudley alsnog te laten vallen. BP zal een nieuwe directeur voordragen, waaraan de Russen vervolgens hun goedkeuring moeten hechten. Ook wordt de structuur van het bedrijf gewijzigd. De nieuwe raad van commissarissen zal elf leden tellen, vier van BP, vier namens de Russen en drie onafhankelijke.

